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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:55
Волгарь написав:
За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.
Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:16
lapay написав: Волгарь написав:
За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.
Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна.
НЕ НАДЕЙТЕСЬ - при Чаушеску в Румынии невозможно было свободно купить муки, а за палку вареной колбасы можно было проехать на такси через весь Бухарест.
Сейчас же колбасные прилавки России измеряются даже не ассортиментом (500-600 видов), а длиной - от 50 м и больше.
А сокращение внешнего долга (примерно 27% от ВВП в отличии от, например, украинских 90% по итогам 2018-го), падение его валютной составляющей до уровня менее 3/4 ЗВР, вкупе с профицитом бюджета в 2,7% ВВП (в мире в принципе трудно найти экономику с таким показателем) - очень позитивный сигнал.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:25
Волгарь
Якщо заговорили про довжину - яка запланована довжина моста через Лєну та коли він буде збудований?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 20:03
Волгарь написав: lapay написав: Волгарь написав:
За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.
Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна.
НЕ НАДЕЙТЕСЬ - при Чаушеску в Румынии невозможно было свободно купить муки, а за палку вареной колбасы можно было проехать на такси через весь Бухарест.
Сейчас же колбасные прилавки России измеряются даже не ассортиментом (500-600 видов), а длиной - от 50 м и больше.
А сокращение внешнего долга (примерно 27% от ВВП в отличии от, например, украинских 90% по итогам 2018-го), падение его валютной составляющей до уровня менее 3/4 ЗВР, вкупе с профицитом бюджета в 2,7% ВВП (в мире в принципе трудно найти экономику с таким показателем) - очень позитивный сигнал.
Немного не так
Трудно найти страну с таким количеством натуральных ресурсов в которой пенсионеры роются в мусорных баках и на 80% территории нет дорог с твёрдым покрытием
Где Норвегия с прекрасной инфраструктурой самым высоким уровнем жизни и более одного триллиона долларов в фонде нац достояния; а где РФ ?
Продолжайте гордится дальше
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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