Волгарь написав:За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.
Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.
Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна.
НЕ НАДЕЙТЕСЬ - при Чаушеску в Румынии невозможно было свободно купить муки, а за палку вареной колбасы можно было проехать на такси через весь Бухарест. Сейчас же колбасные прилавки России измеряются даже не ассортиментом (500-600 видов), а длиной - от 50 м и больше. А сокращение внешнего долга (примерно 27% от ВВП в отличии от, например, украинских 90% по итогам 2018-го), падение его валютной составляющей до уровня менее 3/4 ЗВР, вкупе с профицитом бюджета в 2,7% ВВП (в мире в принципе трудно найти экономику с таким показателем) - очень позитивный сигнал.
Волгарь написав:За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.
Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна.
НЕ НАДЕЙТЕСЬ - при Чаушеску в Румынии невозможно было свободно купить муки, а за палку вареной колбасы можно было проехать на такси через весь Бухарест. Сейчас же колбасные прилавки России измеряются даже не ассортиментом (500-600 видов), а длиной - от 50 м и больше. А сокращение внешнего долга (примерно 27% от ВВП в отличии от, например, украинских 90% по итогам 2018-го), падение его валютной составляющей до уровня менее 3/4 ЗВР, вкупе с профицитом бюджета в 2,7% ВВП (в мире в принципе трудно найти экономику с таким показателем) - очень позитивный сигнал.
Немного не так Трудно найти страну с таким количеством натуральных ресурсов в которой пенсионеры роются в мусорных баках и на 80% территории нет дорог с твёрдым покрытием Где Норвегия с прекрасной инфраструктурой самым высоким уровнем жизни и более одного триллиона долларов в фонде нац достояния; а где РФ ? Продолжайте гордится дальше
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Волгарь написав:Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь – декабрь 2018 года
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - декабрь 2018 года составило: - объем поступивших доходов – 19 454 953,8 млн. рублей или 102,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - исполнение расходов – 16 709 277,3 млн. рублей или 99,4% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 95,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 2 745 676,5 млн. рублей.