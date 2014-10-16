Додано: Чет 24 січ, 2019 12:41

СССР в цифрах

Энергетика и добывающая промышленность

Уголь 440 (425)

Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т 556 (560)

Газ горючий природный (газ естественный), млрд. м3 639

Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд.м 3 88,6

Всего (590 )

Электроэнергия, млрд.кВт•ч 1 109 (1 063)

Пищевая промышленность

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина млн. т 2,7

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн. т 4,8

Всего (6,4)

Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, млн.т 2,3 (2,2)

Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн.т 4,5 (1,1)

Сахар, млн. т 5,9 (3,9)

Сыры, тыс. т 473 (460)

Легкая промышленность

Ткани, млрд. м2 5,9 (8,6)

Изделия трикотажные или вязаные, млн.штук 131 (755)

Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, млн. пар 192 (827)

Обрабатывающая промышленность средств производства

Бумага и картон, млн. т 9,1 (5,3)

Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн. шт. 67,5 ( 14,3 млн. - для легковых автомобилей)

Прокат готовый, млн. т 61,6 (66,2)

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, млн.т 53,7 (84)

Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные, млн.т 12,0 ( 12,5)

ТНП

Приемники телевизионные, млн. шт. 6,8 (4,4 общее и 2,2 млн. цветных)

Холодильники и морозильники бытовые, млн. шт. 3,4 (3,5)

Машины стиральные бытовые, млн.шт. 4,6 (4,1)

Автомобили легковые, млн.шт. 1,6 (1,1)

На фоне дискуссии о вновь открытых заводах и постиндустриальном обществе любопытно сравнить промпроизводство РФ в 2018-ом и РСФСР 1988-го.Данные взяты изи сборниказа 1988-ом (в скобках).Производство в этих отраслях за 30 лет оказалось достаточно стабильным, эл. энергии не упало вдове, а газа выросло на 1/4. В результате добывающая промышленность стала стабильным источником природной ренты для бюджета.Производство мяса выросло на 1/5, колбасы и сыра стабильно, подсолнечного масло учетверилось, сахара выросло на 1/3. Благодаря этому РФ за исключением молока обрело продовольственную независимость и превратилась в крупного экспортера продовольствия.Легкая промышленность кратно сократила производство под напором импорта, но не исчезла, как во многих странах.Выросло производство бумаги, стабильно проката и стальных труб, упало производство цемента.В общем их производство, превратившись в сборочное, выросло, особенно телевизоров и автомобилей. Несмотря на жесточайшую конкуренцию с импортом.Общий объем производства 30 лет назад составлял 492 млрд. советских рублей, в 2018-ом - примерно 68 трлн, т.е. номинально 1,05 триллиона долларов в эквиваленте. Сравнивать их из-за неконвертироемости рубля/директивных цен/перекрестного субсидирования вряд ли возможно, но несомненно, что РФ остается крупной промышленной державой.