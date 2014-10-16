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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:55

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.

Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:16

  lapay написав:
  Волгарь написав:За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.

Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна. :)

НЕ НАДЕЙТЕСЬ - при Чаушеску в Румынии невозможно было свободно купить муки, а за палку вареной колбасы можно было проехать на такси через весь Бухарест.
Сейчас же колбасные прилавки России измеряются даже не ассортиментом (500-600 видов), а длиной - от 50 м и больше.
А сокращение внешнего долга (примерно 27% от ВВП в отличии от, например, украинских 90% по итогам 2018-го), падение его валютной составляющей до уровня менее 3/4 ЗВР, вкупе с профицитом бюджета в 2,7% ВВП (в мире в принципе трудно найти экономику с таким показателем) - очень позитивный сигнал.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:25

Волгарь
Якщо заговорили про довжину - яка запланована довжина моста через Лєну та коли він буде збудований?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:03

  Волгарь написав:
  lapay написав:
  Волгарь написав:За 4,5 года общий внешний долг (государственный+частный) РФ сократился на 280 млрд. долларов - 38%, достигнув уровня конца 2007-го года, и стал меньше размера ЗВР РФ. При этом непосредственно госдолг с момента кризиса 98-го снизился со 154,3 млрд. долларов до 44 млрд.

Та швидше вже виплачуйте весь борг, бо Чаушеску вже зачекався на Путіна. :)

НЕ НАДЕЙТЕСЬ - при Чаушеску в Румынии невозможно было свободно купить муки, а за палку вареной колбасы можно было проехать на такси через весь Бухарест.
Сейчас же колбасные прилавки России измеряются даже не ассортиментом (500-600 видов), а длиной - от 50 м и больше.
А сокращение внешнего долга (примерно 27% от ВВП в отличии от, например, украинских 90% по итогам 2018-го), падение его валютной составляющей до уровня менее 3/4 ЗВР, вкупе с профицитом бюджета в 2,7% ВВП (в мире в принципе трудно найти экономику с таким показателем) - очень позитивный сигнал.

Немного не так
Трудно найти страну с таким количеством натуральных ресурсов в которой пенсионеры роются в мусорных баках и на 80% территории нет дорог с твёрдым покрытием
Где Норвегия с прекрасной инфраструктурой самым высоким уровнем жизни и более одного триллиона долларов в фонде нац достояния; а где РФ ?
Продолжайте гордится дальше
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:41

  Волгарь написав:Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь – декабрь 2018 года
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - декабрь 2018 года составило:
- объем поступивших доходов – 19 454 953,8 млн. рублей или 102,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- исполнение расходов – 16 709 277,3 млн. рублей или 99,4% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 95,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 2 745 676,5 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/
В 17-о м году цифры были следующие (млрд. рублей)
Доходы, всего 15 089
Расходы, всего 16 420
Дефицит (-) 1 331

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
За год доходы бюджета выросли 4 620 млрд. рублей или на 30,6%, расходы - менее чем на 2%, а дефицит в 1,3 трлн. превратился в профицит в 2,7 трлн.


Вот только детей питанием обеспечить денег нет.

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников из-за нехватки денег на еду
https://www.interfax.ru/russia/647299
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:52

Re: Російська економіка

вот правда, а не "статистика" от Волгаря
https://www.youtube.com/watch?v=K8z2nfBh2b0
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:16

Re: Російська економіка

  V2 написав:Якщо заговорили про довжину - яка запланована довжина моста через Лєну та коли він буде збудований?

Наверное тогда, когда он будет по-настоящему нужен.
Керченский мост был нужен - построили.
Симферопольский аэропорт был нужен - построили.
Две электростанции в Крыму - построили.
Трассу "Таврида" - почти построили.
Огромное количество инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке - построили.
Трассы, развязки, объекты горной инфраструктуры в и около Сочи - построили.
Невероятное количество портовой и транспортной инфраструктуры на Балтике - построили. И продолжают (под зерно). Теперь транзит из трибалтийских лимитрофов уходит. Русофобия, она дорогая штука :lol:
Северный поток - построили.
Заводы под экспорт СПГ - построили.
Северный поток-2 достраивают.
Турецкий поток - аналогично.
Просчитывают мост на Сахалин и ж/д путь на Севере. Возможно тоже построят. Если сочтут нужным и актуальным.
У Вас ещё остались сомнения в том, что построят любой объект, если он действительно будет нужен?
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:19

Кто-то кроме меня заметил, что с ветки исчезли два брата-акробата с никами на букву S?
Последнее сообщение как раз совпало с началом шатдауна в Святой Гамэрыке :lol:

Совпадение? Не думаю (c) 8)

No money - no love (c)
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:41

На фоне дискуссии о вновь открытых заводах и постиндустриальном обществе любопытно сравнить промпроизводство РФ в 2018-ом и РСФСР 1988-го.
Данные взяты из http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWW ... /d04/7.htm
и сборника СССР в цифрах за 1988-ом (в скобках).
Энергетика и добывающая промышленность
Уголь 440 (425)
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т 556 (560)
Газ горючий природный (газ естественный), млрд. м3 639
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд.м 3 88,6
Всего (590)
Электроэнергия, млрд.кВт•ч 1 109 (1 063)
Производство в этих отраслях за 30 лет оказалось достаточно стабильным, эл. энергии не упало вдове, а газа выросло на 1/4. В результате добывающая промышленность стала стабильным источником природной ренты для бюджета.
Пищевая промышленность
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина млн. т 2,7
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн. т 4,8
Всего(6,4)
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, млн.т 2,3 (2,2)
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн.т 4,5 (1,1)
Сахар, млн. т 5,9 (3,9)
Сыры, тыс. т 473 (460)
Производство мяса выросло на 1/5, колбасы и сыра стабильно, подсолнечного масло учетверилось, сахара выросло на 1/3. Благодаря этому РФ за исключением молока обрело продовольственную независимость и превратилась в крупного экспортера продовольствия.
Легкая промышленность
Ткани, млрд. м2 5,9 (8,6)
Изделия трикотажные или вязаные, млн.штук 131 (755)
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, млн. пар 192 (827)
Легкая промышленность кратно сократила производство под напором импорта, но не исчезла, как во многих странах.
Обрабатывающая промышленность средств производства
Бумага и картон, млн. т 9,1 (5,3)
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн. шт. 67,5 (14,3 млн. - для легковых автомобилей)
Прокат готовый, млн. т 61,6 (66,2)
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, млн.т 53,7 (84)
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные, млн.т 12,0 (12,5)
Выросло производство бумаги, стабильно проката и стальных труб, упало производство цемента.
ТНП
Приемники телевизионные, млн. шт. 6,8 (4,4 общее и 2,2 млн. цветных)
Холодильники и морозильники бытовые, млн. шт. 3,4 (3,5)
Машины стиральные бытовые, млн.шт. 4,6 (4,1)
Автомобили легковые, млн.шт. 1,6 (1,1)
В общем их производство, превратившись в сборочное, выросло, особенно телевизоров и автомобилей. Несмотря на жесточайшую конкуренцию с импортом.
Общий объем производства 30 лет назад составлял 492 млрд. советских рублей, в 2018-ом - примерно 68 трлн, т.е. номинально 1,05 триллиона долларов в эквиваленте. Сравнивать их из-за неконвертироемости рубля/директивных цен/перекрестного субсидирования вряд ли возможно, но несомненно, что РФ остается крупной промышленной державой.
Волгарь
 
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