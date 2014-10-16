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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:26

И немного реальности:

Почти 90% россиян не заметили экономического роста в стране
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pochti-90percent-rossiyan-ne-zametili-ekonomicheskogo-rosta-v-strane-1027892192
Макроэкономическая статистика от Росстата, согласно которой кризис был побежден еще в 2015 году и с тех пор экономика только ускорятся, остается «параллельной реальностью» для подавляющего большинства российских граждан.
Лишь 12% россиян позитивно оценивают изменения, которые произошли в экономике за последний год, сообщает Центр конъюнктурных исследований ВШЭ по итогам опроса, проведенного в декабре.
За четвертый квартал количество замечающих экономический рост сократилось на 2 п.п.. При этом 46% заявили, что ситуация ухудшается, а их доля выросла на 6 п.п.
Сводный индекс оценки экономики опустился до минус 21% - минимума за два года, а индекс ожиданий на ближайшие 12 месяцев упал до минус 13%. Этот результат - один из худших за все 20 лет, что проводится исследование, отмечают в ВШЭ: значения ниже фиксировались только на пике кризисов в 1999, 2009 и 2015 гг.
Лишь 9% россиян констатировали улучшение своего материального положения за последний год. У 33% финансовая ситуация ухудшилась.
Более четверти - 26% - ждут разрастания «кризиса» в собственных кошельках, а более трети - 35% - дальнейшей деградации общей экономической ситуации.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 22:04

Путин подарил Мадуро $6 млрд и 600 тысяч тонн зерна
Россия инвестирует еще 6 млрд долларов в экономику Венесуэлы и поставит в страну 600 тысяч тонн зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
В ходе встречи в Ново-Огарево Путин заявил о поддержке «усилий» Мадуро, направленных на урегулирование отношений с оппозицией, и «осудил» попытки изменения режима в стране силой (цитаты по "Интерфаксу").

По словам Мадуро, он обсудил с Путиным «строительство многополярного мира» получил «безоговорочную поддержку и помощь на благо суверенитета» Венесуэлы.

Основная часть средств - 5 млрд долларов - будет вложена в нефтяную промышленность страны, которая оказалась на грани коллапса из-за экономического кризиса, нехватки инвестиций, галопирующей гиперинфляции в 1 000 000% в год и массовой миграции, лишающей отрасль квалифицированных кадров.

С начала 2017 года венесуэльская нефтедобыча, от которой страна получает более 90% валютных доходов, рухнула на треть - с 2,1 до 1,3 млн баррелей в сутки, а ее текущий уровень, по данным ОПЕК, стал минимальным почти за полвека.

Кроме того, Россия согласилась гарантировать вложение еще 1 млрд долларов в добычу в Венесуэле золота и «оказать поддержку в техническом обслуживании и ремонте» систем вооружений, сообщил Мадуро.

«С момента первого визита команданте (Уго) Чавеса в Россию мы всегда могли рассчитывать на народ и правительство России», - цитирует Мадуро ТАСС. Итоги переговоров с Путиным «позволяют нам занять выгодное положение для того, чтобы бороться за благополучие Венесуэлы в 2019-2025 гг», добавил он.

Венесуэла остается крупнейшим получателем российских денег более 12 лет: по данным Reuters, с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали ее на 17 млрд долларов. С учетом новых инвестиций эта сумма может увеличиться до 23 млрд.

По данным Счетной палаты, в 2017 году Россия недополучила 3,5 млрд долларов по выданным иностранным кредитам, из которых 1 млрд - просрочила Венесуэла.

В октябре прошлого года в ходе визита в Кремль Мадуро, бывшему водителю автобуса, поднявшемуся до управления страной по профсоюзной лестнице, удалось договориться о рассрочке займа на 10 лет.

Последняя крупная кампания по списанию долгов зарубежных стран перед РФ состоялась в 2014 году. Тогда Кубе и Северной Корее были прощены займы на 32 млрд долларов.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pu ... 1027789706
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:19

  Баблонавт написав:Кто-то кроме меня заметил, что с ветки исчезли два брата-акробата с никами на букву S?
Последнее сообщение как раз совпало с началом шатдауна в Святой Гамэрыке :lol:

Совпадение? Не думаю (c) 8)

No money - no love (c)

Как видите, один сразу появился - стоило только позвать.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:41

Новости передовой экономики!

России требуется федеральная целевая программа «Тёплый сортир»
https://vz.ru/society/2019/1/27/961165.html

При этом Россия остается настоящим оплотом туалетов типа «сортир» и тоже должна срочно что-то предпринять.
...
При этом теплый туалет дома имели 89% жителей городов и только 35% живущих в сельской местности.


Как тебе такое, Илон Маск?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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