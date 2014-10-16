Макроэкономическая статистика от Росстата, согласно которой кризис был побежден еще в 2015 году и с тех пор экономика только ускорятся, остается «параллельной реальностью» для подавляющего большинства российских граждан. Лишь 12% россиян позитивно оценивают изменения, которые произошли в экономике за последний год, сообщает Центр конъюнктурных исследований ВШЭ по итогам опроса, проведенного в декабре. За четвертый квартал количество замечающих экономический рост сократилось на 2 п.п.. При этом 46% заявили, что ситуация ухудшается, а их доля выросла на 6 п.п. Сводный индекс оценки экономики опустился до минус 21% - минимума за два года, а индекс ожиданий на ближайшие 12 месяцев упал до минус 13%. Этот результат - один из худших за все 20 лет, что проводится исследование, отмечают в ВШЭ: значения ниже фиксировались только на пике кризисов в 1999, 2009 и 2015 гг. Лишь 9% россиян констатировали улучшение своего материального положения за последний год. У 33% финансовая ситуация ухудшилась. Более четверти - 26% - ждут разрастания «кризиса» в собственных кошельках, а более трети - 35% - дальнейшей деградации общей экономической ситуации.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Путин подарил Мадуро $6 млрд и 600 тысяч тонн зерна Россия инвестирует еще 6 млрд долларов в экономику Венесуэлы и поставит в страну 600 тысяч тонн зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с Владимиром Путиным. В ходе встречи в Ново-Огарево Путин заявил о поддержке «усилий» Мадуро, направленных на урегулирование отношений с оппозицией, и «осудил» попытки изменения режима в стране силой (цитаты по "Интерфаксу").
По словам Мадуро, он обсудил с Путиным «строительство многополярного мира» получил «безоговорочную поддержку и помощь на благо суверенитета» Венесуэлы.
Основная часть средств - 5 млрд долларов - будет вложена в нефтяную промышленность страны, которая оказалась на грани коллапса из-за экономического кризиса, нехватки инвестиций, галопирующей гиперинфляции в 1 000 000% в год и массовой миграции, лишающей отрасль квалифицированных кадров.
С начала 2017 года венесуэльская нефтедобыча, от которой страна получает более 90% валютных доходов, рухнула на треть - с 2,1 до 1,3 млн баррелей в сутки, а ее текущий уровень, по данным ОПЕК, стал минимальным почти за полвека.
Кроме того, Россия согласилась гарантировать вложение еще 1 млрд долларов в добычу в Венесуэле золота и «оказать поддержку в техническом обслуживании и ремонте» систем вооружений, сообщил Мадуро.
«С момента первого визита команданте (Уго) Чавеса в Россию мы всегда могли рассчитывать на народ и правительство России», - цитирует Мадуро ТАСС. Итоги переговоров с Путиным «позволяют нам занять выгодное положение для того, чтобы бороться за благополучие Венесуэлы в 2019-2025 гг», добавил он.
Венесуэла остается крупнейшим получателем российских денег более 12 лет: по данным Reuters, с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали ее на 17 млрд долларов. С учетом новых инвестиций эта сумма может увеличиться до 23 млрд.
По данным Счетной палаты, в 2017 году Россия недополучила 3,5 млрд долларов по выданным иностранным кредитам, из которых 1 млрд - просрочила Венесуэла.
В октябре прошлого года в ходе визита в Кремль Мадуро, бывшему водителю автобуса, поднявшемуся до управления страной по профсоюзной лестнице, удалось договориться о рассрочке займа на 10 лет.
При этом Россия остается настоящим оплотом туалетов типа «сортир» и тоже должна срочно что-то предпринять. ... При этом теплый туалет дома имели 89% жителей городов и только 35% живущих в сельской местности.
Как тебе такое, Илон Маск?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Осенью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым россияне старше 15 лет в среднем потребляют 11,7 литров чистого алкоголя в год. В 2010 году эта показатель составлял еще 15,8 литра. Для сравнения: немцы в 2016 году потребляли в среднем 11,3 литра.
Очень показательные цифры - с учетом постоянного снижения потребления алкоголя, в РФ его пьют МЕНЬШЕ, чем в Германии. http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1036 Total consumption with 95%CI by country in 2016 Belgium 12.1 Chehia 14.4 France 12.6 Germania 13.4 Ireland 13.0 Latvia 12.9 Lithuania 15.0 Poland 11.6 Romania 12.7 RF 11.7 United Kingdom 11.5 USA 9.8
А между тем Nord Stream 2 построил более 500 километров "Северного потока — 2"
ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Nord Stream 2 AG построил более 500 километров "Северного потока-2", сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран. "Мы построили более 500 километров, около 30% протяженности " Северного потока-2", - сказал Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.
https://ria.ru/20190129/1550066218.html Быстро работают не смотря на зиму. Судя по всему, к декабрю такими темпами закончат обе нитки. И тогда мы увидим 2-ю часть Марлезонского балета - иск Польши в ЕК о запрете для СП-2 присоединения к европейской сети.