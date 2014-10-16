Додано: Чет 24 січ, 2019 22:04

Венесуэла остается крупнейшим получателем российских денег более 12 лет: по данным Reuters, с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали ее на 17 млрд долларов. С учетом новых инвестиций эта сумма может увеличиться до 23 млрд.

Тогда Кубе и Северной Корее были прощены займы на 32 млрд долларов.

Путин подарил Мадуро $6 млрд и 600 тысяч тонн зернаРоссия инвестирует еще 6 млрд долларов в экономику Венесуэлы и поставит в страну 600 тысяч тонн зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с Владимиром Путиным.В ходе встречи в Ново-Огарево Путин заявил о поддержке «усилий» Мадуро, направленных на урегулирование отношений с оппозицией, и «осудил» попытки изменения режима в стране силой (цитаты по "Интерфаксу").По словам Мадуро, он обсудил с Путиным «строительство многополярного мира» получил «безоговорочную поддержку и помощь на благо суверенитета» Венесуэлы.Основная часть средств - 5 млрд долларов - будет вложена в нефтяную промышленность страны, которая оказалась на грани коллапса из-за экономического кризиса, нехватки инвестиций, галопирующей гиперинфляции в 1 000 000% в год и массовой миграции, лишающей отрасль квалифицированных кадров.С начала 2017 года венесуэльская нефтедобыча, от которой страна получает более 90% валютных доходов, рухнула на треть - с 2,1 до 1,3 млн баррелей в сутки, а ее текущий уровень, по данным ОПЕК, стал минимальным почти за полвека.Кроме того, Россия согласилась гарантировать вложение еще 1 млрд долларов в добычу в Венесуэле золота и «оказать поддержку в техническом обслуживании и ремонте» систем вооружений, сообщил Мадуро.«С момента первого визита команданте (Уго) Чавеса в Россию мы всегда могли рассчитывать на народ и правительство России», - цитирует Мадуро ТАСС. Итоги переговоров с Путиным «позволяют нам занять выгодное положение для того, чтобы бороться за благополучие Венесуэлы в 2019-2025 гг», добавил он.По данным Счетной палаты, в 2017 году Россия недополучила 3,5 млрд долларов по выданным иностранным кредитам, из которых 1 млрд - просрочила Венесуэла.В октябре прошлого года в ходе визита в Кремль Мадуро, бывшему водителю автобуса, поднявшемуся до управления страной по профсоюзной лестнице, удалось договориться о рассрочке займа на 10 лет.Последняя крупная кампания по списанию долгов зарубежных стран перед РФ состоялась в 2014 году.