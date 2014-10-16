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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:17

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Учитывает, как не странно.
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАПИТКОВ 2018г
Водка, млн.дкл 78.6
Коньяк, тыс.дкл 8 354
Пиво, кроме отходов пивоварения, млн.дкл 775
http://www.gks.ru/bgd/free/B18_00/Main.htm
Т.е. 786 млн. литров 40-ка градусной водки (786х0,4=315 млн. литров спирта), 83 млн. литров 45-ти градусного коньяка (83,5х0,45 = 37 млн. литров спирта) и 7 750 млн. литров максимум 5-6-ти градусного пива (400 млн. литров спирта), итого официальное производство 750 млн. литров чистого спирта на 147 (в реале 160 - пью все) млн. человек. Около 5 литров на душу. Уверен, цифры 18-го года от ВОЗ будут в районе 10 литров на душу, т.е. еще +100% к официальному производству. Физически, это, конечно, невозможно - если водку и коньяк еще как-то-можно выпускать в промышленных масштабах неофициально, помимо ЕГАИС, то пиво - очень сомнительно

Во-первых, вы делите на все население брутто. Вы что, предполагаете, что в РФ пьют даже младенцы? Выше речь о статистике для населения старше 15-ти лет.
Во-вторых вы привели производство, но ведь есть и импорт.
В-третьих, вин как категории нет вообще, как и всякой слабоалкоголки - и если потребление первого в РФ не так популярно, то второго, думаю, просто навалом.

Потому думаю, что статистика учитывает именно только легальную реализацию алкоголя, а всякое нелегальное производство, конрабанду, самогон и суррогаты - нет.
  Волгарь написав:если водку и коньяк еще как-то-можно выпускать в промышленных масштабах неофициально, помимо ЕГАИС, то пиво - очень сомнительно

Не уверен на 100%, но сомневаюсь, что популярные нынче в Украине (уверен и в РФ) всякие крафтовые пивоварни все входят в статистику производства пива, а это вполне себе промышленные масштабы, если оценивать суммарно

Дети до 15-ти лет - еще 27 млн. человек, а ведь в статистику не попали 13 млн. взрослых гастарбайтеров, которых как бы нет. Крафтовые МИНИПИВОВАРНИ, конечно, популярны, но производят они точно не миллиарды литров - не те цены. Как и импорт алкоголя - ведь потребителями и того и другого являются пьяницы вроде меня, выпивающие полбутылки Вальполичеллы в ресторане раз в 3 недели или бутылку/кружку Буда раз в 2. Ну, а кроме статистики есть еще элементарная практика жизни - увидеть человека, купившего бутылку водки - большая редкость, а пьяного на улице - еще большая. Если вспомнить времена 35-ти летней давности, когда НА КАЖДОЙ трамвайной остановке в пролетарском районе, где я жил, была пивнушка, а в трамвае в 7-15 утра уже стоял стойкий дух винных испарений, то сейчас - практически абсолютная трезвость. Я не говорю о молодежи - на дочкину свадьбу для 75-ти человек гостей мы купили по бутылке водке на стол на пятерых и по 2 вина. В итоге ящик (20 бутылок) я потом припер домой назад. Помнится в 86-ом на 100 гостей мой друг купил 5 ящиков (100 бутылок - сами стояли в очереди/сами таскали) на 1-ый день и 50 - на второй. И НЕ ХВАТИЛО - вечером второго дня мама жениха выставила самогонку!
Волгарь
 
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