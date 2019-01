Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Світова економіка / Російська економіка Російська економіка + Додати

тему Відповісти

на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 139140141142 Додано: Вів 29 січ, 2019 16:17 Faceless написав: Волгарь написав: Учитывает, как не странно.

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАПИТКОВ 2018г

Водка, млн.дкл 78.6

Коньяк, тыс.дкл 8 354

Пиво, кроме отходов пивоварения, млн.дкл 775

http://www.gks.ru/bgd/free/B18_00/Main.htm

Т.е. 786 млн. литров 40-ка градусной водки (786х0,4=315 млн. литров спирта), 83 млн. литров 45-ти градусного коньяка (83,5х0,45 = 37 млн. литров спирта) и 7 750 млн. литров максимум 5-6-ти градусного пива (400 млн. литров спирта), итого официальное производство 750 млн. литров чистого спирта на 147 (в реале 160 - пью все) млн. человек. Около 5 литров на душу. Уверен, цифры 18-го года от ВОЗ будут в районе 10 литров на душу, т.е. еще +100% к официальному производству. Физически, это, конечно, невозможно - если водку и коньяк еще как-то-можно выпускать в промышленных масштабах неофициально, помимо ЕГАИС, то пиво - очень сомнительно Учитывает, как не странно.ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАПИТКОВ 2018гВодка, млн.дкл 78.6Коньяк, тыс.дкл 8 354Пиво, кроме отходов пивоварения, млн.дкл 775Т.е. 786 млн. литров 40-ка градусной водки (786х0,4=315 млн. литров спирта), 83 млн. литров 45-ти градусного коньяка (83,5х0,45 = 37 млн. литров спирта) и 7 750 млн. литров максимум 5-6-ти градусного пива (400 млн. литров спирта), итого официальное производство 750 млн. литров чистого спирта на 147 (в реале 160 - пью все) млн. человек. Около 5 литров на душу. Уверен, цифры 18-го года от ВОЗ будут в районе 10 литров на душу, т.е. еще +100% к официальному производству. Физически, это, конечно, невозможно - если водку и коньяк еще как-то-можно выпускать в промышленных масштабах неофициально, помимо ЕГАИС, то пиво - очень сомнительно

Во-первых, вы делите на все население брутто. Вы что, предполагаете, что в РФ пьют даже младенцы? Выше речь о статистике для населения старше 15-ти лет.

Во-вторых вы привели производство, но ведь есть и импорт.

В-третьих, вин как категории нет вообще, как и всякой слабоалкоголки - и если потребление первого в РФ не так популярно, то второго, думаю, просто навалом.



Потому думаю, что статистика учитывает именно только легальную реализацию алкоголя, а всякое нелегальное производство, конрабанду, самогон и суррогаты - нет. Волгарь написав: если водку и коньяк еще как-то-можно выпускать в промышленных масштабах неофициально, помимо ЕГАИС, то пиво - очень сомнительно если водку и коньяк еще как-то-можно выпускать в промышленных масштабах неофициально, помимо ЕГАИС, то пиво - очень сомнительно

Не уверен на 100%, но сомневаюсь, что популярные нынче в Украине (уверен и в РФ) всякие крафтовые пивоварни все входят в статистику производства пива, а это вполне себе промышленные масштабы, если оценивать суммарно Во-первых, вы делите на все население брутто. Вы что, предполагаете, что в РФ пьют даже младенцы? Выше речь о статистике для населения старше 15-ти лет.Во-вторых вы привели производство, но ведь есть и импорт.В-третьих, вин как категории нет вообще, как и всякой слабоалкоголки - и если потребление первого в РФ не так популярно, то второго, думаю, просто навалом.Потому думаю, что статистика учитывает именно только легальную реализацию алкоголя, а всякое нелегальное производство, конрабанду, самогон и суррогаты - нет.Не уверен на 100%, но сомневаюсь, что популярные нынче в Украине (уверен и в РФ) всякие крафтовые пивоварни все входят в статистику производства пива, а это вполне себе промышленные масштабы, если оценивать суммарно

Дети до 15-ти лет - еще 27 млн. человек, а ведь в статистику не попали 13 млн. взрослых гастарбайтеров, которых как бы нет. Крафтовые МИНИПИВОВАРНИ, конечно, популярны, но производят они точно не миллиарды литров - не те цены. Как и импорт алкоголя - ведь потребителями и того и другого являются пьяницы вроде меня, выпивающие полбутылки Вальполичеллы в ресторане раз в 3 недели или бутылку/кружку Буда раз в 2. Ну, а кроме статистики есть еще элементарная практика жизни - увидеть человека, купившего бутылку водки - большая редкость, а пьяного на улице - еще большая. Если вспомнить времена 35-ти летней давности, когда НА КАЖДОЙ трамвайной остановке в пролетарском районе, где я жил, была пивнушка, а в трамвае в 7-15 утра уже стоял стойкий дух винных испарений, то сейчас - практически абсолютная трезвость. Я не говорю о молодежи - на дочкину свадьбу для 75-ти человек гостей мы купили по бутылке водке на стол на пятерых и по 2 вина. В итоге ящик (20 бутылок) я потом припер домой назад. Помнится в 86-ом на 100 гостей мой друг купил 5 ящиков (100 бутылок - сами стояли в очереди/сами таскали) на 1-ый день и 50 - на второй. И НЕ ХВАТИЛО - вечером второго дня мама жениха выставила самогонку! Дети до 15-ти лет - еще 27 млн. человек, а ведь в статистику не попали 13 млн. взрослых гастарбайтеров, которых как бы нет. Крафтовые МИНИПИВОВАРНИ, конечно, популярны, но производят они точно не миллиарды литров - не те цены. Как и импорт алкоголя - ведь потребителями и того и другого являются пьяницы вроде меня, выпивающие полбутылки Вальполичеллы в ресторане раз в 3 недели или бутылку/кружку Буда раз в 2. Ну, а кроме статистики есть еще элементарная практика жизни - увидеть человека, купившего бутылку водки - большая редкость, а пьяного на улице - еще большая. Если вспомнить времена 35-ти летней давности, когда НА КАЖДОЙ трамвайной остановке в пролетарском районе, где я жил, была пивнушка, а в трамвае в 7-15 утра уже стоял стойкий дух винных испарений, то сейчас - практически абсолютная трезвость. Я не говорю о молодежи - на дочкину свадьбу для 75-ти человек гостей мы купили по бутылке водке на стол на пятерых и по 2 вина. В итоге ящик (20 бутылок) я потом припер домой назад. Помнится в 86-ом на 100 гостей мой друг купил 5 ящиков (100 бутылок - сами стояли в очереди/сами таскали) на 1-ый день и 50 - на второй. И НЕ ХВАТИЛО - вечером второго дня мама жениха выставила самогонку! Волгарь Повідомлень: 6015 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 20:00 Re: Російська економіка Волгарь написав: Saarbrücker Zeitung (Германия): русские начинают отказываться от водки

https://inosmi.ru/social/20190129/244474297.html

Осенью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым россияне старше 15 лет в среднем потребляют 11,7 литров чистого алкоголя в год. В 2010 году эта показатель составлял еще 15,8 литра. Для сравнения: немцы в 2016 году потребляли в среднем 11,3 литра.

Очень показательные цифры - с учетом постоянного снижения потребления алкоголя, в РФ его пьют МЕНЬШЕ, чем в Германии.

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1036

Total consumption with 95%CI by country in 2016

Belgium 12.1

Chehia 14.4

France 12.6

Germania 13.4

Ireland 13.0

Latvia 12.9

Lithuania 15.0

Poland 11.6

Romania 12.7

RF 11.7

United Kingdom 11.5

USA 9.8 Очень показательные цифры - с учетом постоянного снижения потребления алкоголя, в РФ его пьют МЕНЬШЕ, чем в Германии.





Легальной водки. Пишите внимательнее.

https://inosmi.ru/amp/social/20171208/240949794.html





Продолжает расцветать рынок суррогатов, в числе которых аптечные лекарства и бытовые жидкости. В 2014-2016 годах ими отравились почти 150 тысяч человек, из которых 41 тысяча умерли. Некоторые участники алкогольного рынка оценивают рынок суррогатов в 700 миллионов литров в год, что сопоставимо с официальным рынком водки — 996 миллионов литров





Ржачный запоребриковский фантазёр:-) Легальной водки. Пишите внимательнее.Продолжает расцветать рынок суррогатов, в числе которых аптечные лекарства и бытовые жидкости. В 2014-2016 годах ими отравились почти 150 тысяч человек, из которых 41 тысяча умерли. Некоторые участники алкогольного рынка оценивают рынок суррогатов в 700 миллионов литров в год, что сопоставимо с официальным рынком водки — 996 миллионов литровРжачный запоребриковский фантазёр:-) Провидец Повідомлень: 133 З нами з: 04.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 20:23 Волгарь написав: Saarbrücker Zeitung (Германия): русские начинают отказываться от водки

https://inosmi.ru/social/20190129/244474297.html

Осенью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым россияне старше 15 лет в среднем потребляют 11,7 литров чистого алкоголя в год. В 2010 году эта показатель составлял еще 15,8 литра. Для сравнения: немцы в 2016 году потребляли в среднем 11,3 литра.

Очень показательные цифры - с учетом постоянного снижения потребления алкоголя, в РФ его пьют МЕНЬШЕ, чем в Германии.

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1036

Total consumption with 95%CI by country in 2016

Belgium 12.1

Chehia 14.4

France 12.6

Germania 13.4

Ireland 13.0

Latvia 12.9

Lithuania 15.0

Poland 11.6

Romania 12.7

RF 11.7

United Kingdom 11.5

USA 9.8 Очень показательные цифры - с учетом постоянного снижения потребления алкоголя, в РФ его пьют МЕНЬШЕ, чем в Германии.Total consumption with 95%CI by country in 2016Belgium 12.114.4France 12.613.4Ireland 13.0Latvia 12.9Lithuania 15.0Poland 11.6Romania 12.7RF 11.7United Kingdom 11.5USA 9.8



Это что за страны? Это что за страны? Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7447 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 539 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 139140141142 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Світова економіка, тенденції 1 ... 10 , 11 , 12

tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08 111 38927

Волгарь Сер 28 лис, 2018 10:39 Китайська економіка 1 ... 143 , 144 , 145

tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56 1449 132162

tobias Пон 01 лют, 2016 22:10 Німецька економіка 1 , 2

tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20 14 13213

fabulist Сер 05 сер, 2015 15:10