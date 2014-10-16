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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:17

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Учитывает, как не странно.
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАПИТКОВ 2018г
Водка, млн.дкл 78.6
Коньяк, тыс.дкл 8 354
Пиво, кроме отходов пивоварения, млн.дкл 775
http://www.gks.ru/bgd/free/B18_00/Main.htm
Т.е. 786 млн. литров 40-ка градусной водки (786х0,4=315 млн. литров спирта), 83 млн. литров 45-ти градусного коньяка (83,5х0,45 = 37 млн. литров спирта) и 7 750 млн. литров максимум 5-6-ти градусного пива (400 млн. литров спирта), итого официальное производство 750 млн. литров чистого спирта на 147 (в реале 160 - пью все) млн. человек. Около 5 литров на душу. Уверен, цифры 18-го года от ВОЗ будут в районе 10 литров на душу, т.е. еще +100% к официальному производству. Физически, это, конечно, невозможно - если водку и коньяк еще как-то-можно выпускать в промышленных масштабах неофициально, помимо ЕГАИС, то пиво - очень сомнительно

Во-первых, вы делите на все население брутто. Вы что, предполагаете, что в РФ пьют даже младенцы? Выше речь о статистике для населения старше 15-ти лет.
Во-вторых вы привели производство, но ведь есть и импорт.
В-третьих, вин как категории нет вообще, как и всякой слабоалкоголки - и если потребление первого в РФ не так популярно, то второго, думаю, просто навалом.

Потому думаю, что статистика учитывает именно только легальную реализацию алкоголя, а всякое нелегальное производство, конрабанду, самогон и суррогаты - нет.
  Волгарь написав:если водку и коньяк еще как-то-можно выпускать в промышленных масштабах неофициально, помимо ЕГАИС, то пиво - очень сомнительно

Не уверен на 100%, но сомневаюсь, что популярные нынче в Украине (уверен и в РФ) всякие крафтовые пивоварни все входят в статистику производства пива, а это вполне себе промышленные масштабы, если оценивать суммарно

Дети до 15-ти лет - еще 27 млн. человек, а ведь в статистику не попали 13 млн. взрослых гастарбайтеров, которых как бы нет. Крафтовые МИНИПИВОВАРНИ, конечно, популярны, но производят они точно не миллиарды литров - не те цены. Как и импорт алкоголя - ведь потребителями и того и другого являются пьяницы вроде меня, выпивающие полбутылки Вальполичеллы в ресторане раз в 3 недели или бутылку/кружку Буда раз в 2. Ну, а кроме статистики есть еще элементарная практика жизни - увидеть человека, купившего бутылку водки - большая редкость, а пьяного на улице - еще большая. Если вспомнить времена 35-ти летней давности, когда НА КАЖДОЙ трамвайной остановке в пролетарском районе, где я жил, была пивнушка, а в трамвае в 7-15 утра уже стоял стойкий дух винных испарений, то сейчас - практически абсолютная трезвость. Я не говорю о молодежи - на дочкину свадьбу для 75-ти человек гостей мы купили по бутылке водке на стол на пятерых и по 2 вина. В итоге ящик (20 бутылок) я потом припер домой назад. Помнится в 86-ом на 100 гостей мой друг купил 5 ящиков (100 бутылок - сами стояли в очереди/сами таскали) на 1-ый день и 50 - на второй. И НЕ ХВАТИЛО - вечером второго дня мама жениха выставила самогонку!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:00

Re: Російська економіка

Волгарь написав:Saarbrücker Zeitung (Германия): русские начинают отказываться от водки
https://inosmi.ru/social/20190129/244474297.html
Осенью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым россияне старше 15 лет в среднем потребляют 11,7 литров чистого алкоголя в год. В 2010 году эта показатель составлял еще 15,8 литра. Для сравнения: немцы в 2016 году потребляли в среднем 11,3 литра.

Очень показательные цифры - с учетом постоянного снижения потребления алкоголя, в РФ его пьют МЕНЬШЕ, чем в Германии.
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1036
Total consumption with 95%CI by country in 2016
Belgium 12.1
Chehia 14.4
France 12.6
Germania 13.4
Ireland 13.0
Latvia 12.9
Lithuania 15.0
Poland 11.6
Romania 12.7
RF 11.7
United Kingdom 11.5
USA 9.8



Легальной водки. Пишите внимательнее.
https://inosmi.ru/amp/social/20171208/240949794.html


Продолжает расцветать рынок суррогатов, в числе которых аптечные лекарства и бытовые жидкости. В 2014-2016 годах ими отравились почти 150 тысяч человек, из которых 41 тысяча умерли. Некоторые участники алкогольного рынка оценивают рынок суррогатов в 700 миллионов литров в год, что сопоставимо с официальным рынком водки — 996 миллионов литров


Ржачный запоребриковский фантазёр:-)
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:23

  Волгарь написав:Saarbrücker Zeitung (Германия): русские начинают отказываться от водки
https://inosmi.ru/social/20190129/244474297.html
Осенью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым россияне старше 15 лет в среднем потребляют 11,7 литров чистого алкоголя в год. В 2010 году эта показатель составлял еще 15,8 литра. Для сравнения: немцы в 2016 году потребляли в среднем 11,3 литра.

Очень показательные цифры - с учетом постоянного снижения потребления алкоголя, в РФ его пьют МЕНЬШЕ, чем в Германии.
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1036
Total consumption with 95%CI by country in 2016
Belgium 12.1
Chehia 14.4
France 12.6
Germania 13.4
Ireland 13.0
Latvia 12.9
Lithuania 15.0
Poland 11.6
Romania 12.7
RF 11.7
United Kingdom 11.5
USA 9.8


Это что за страны? :shock:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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