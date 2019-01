Волгарь написав:

Saarbrücker Zeitung (Германия): русские начинают отказываться от водки

Осенью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым россияне старше 15 лет в среднем потребляют 11,7 литров чистого алкоголя в год. В 2010 году эта показатель составлял еще 15,8 литра. Для сравнения: немцы в 2016 году потребляли в среднем 11,3 литра.

Total consumption with 95%CI by country in 2016

Belgium 12.1

Chehia 14.4

France 12.6

Germania 13.4

Ireland 13.0

Latvia 12.9

Lithuania 15.0

Poland 11.6

Romania 12.7

RF 11.7

United Kingdom 11.5

USA 9.8

Очень показательные цифры - с учетом постоянного снижения потребления алкоголя, в РФ его пьют МЕНЬШЕ, чем в Германии.