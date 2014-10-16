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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:08

Новости партнеров

https://www.kommersant.ru/doc/3867131
«Газпром» не смог получить деньги на строительство Амурского ГПЗ от китайского China Development Bank


Особенно пикантно эта (да и другие обломные новости) смотрятся на фоне высказывания Си Цзиньпиня:
Приближается «сезон урожая» китайско-российского сотрудничества по развитию Дальнего Востока


И очень интересно, что именно китайцы соберут. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:58

цена рос. статистики

Росстат извлек рост из котлована
Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но не доходы населения
Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства. Ведомство внезапно оценило рост стройки за 2018 год в 5,3%, хотя еще в ноябре стройка демонстрировала прирост лишь в 0,5% в годовом выражении, а жилищное строительство и вовсе снижалось на 5%. Графические выкладки Росстата и опрошенные “Ъ” эксперты указывают на статистическую неправдоподобность такого пересчета. Минэкономики же на основании публикации статистиков уже сообщило об увеличении ВВП в 2018 году на 2% — вместо 1,8%, ожидавшихся прежде. Единственное, что не удалось ни Росстату, ни министерству — это решить проблему доходов населения: они продолжают снижаться в реальном выражении пятый год подряд.

https://www.kommersant.ru/doc/3866566?q ... 0%BE%D0%B2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:09

Данные Росстата. Сколько и чего можно купить на среднюю российскую зарплату.
Продукты.
Зображення

Самый "зеленый" 2013 год. С 2014 года признаки "пожелтения"
В СССР чтобы скрыть провалы экономики в 80-е годы все стали сравнивать с 1913 годом
В России появляется традиция "показывать успехи", сравнивая с 1991 годом (показывать таблицу за последние 5 лет стыдно)

ПС Сейчас набегут вольгинцы, начнут сравнивать с Украиной
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:00

Индекс РТС — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России.
Рассчитываемый в долларах США, индекс РТС имеет единую базу расчёта с рассчитываемым в рублях индексом МосБиржи.

РТС
Исторический максимум был установлен 19 мая 2008 года, когда индекс достиг 2498,10 пункта.

В 2018 году максимальное значение индекса составило 1339,41 пункта 26 февраля, минимальное — 1033,31 пункта 25 декабря 2018

За период с 26 февраля 2018 года по 25 декабря 2018 года падение более чем на 300 пунктов
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:05

  Волгарь написав:Кто-то переживал за российские инвестиции в Венесуэлле


Да что за них переживать, все хорошо, прекрасная маркиза.

Все как обычно.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosneft-otchitalas-ob-ubytkakh-v-venesuele-na-10-milliardov-rubley-1027925237
«Роснефть» отчиталась об убытках в Венесуэле на 10 миллиардов рублей
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:02

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США
01.02.2019 477,7
02.05.2014 471,6
28.02.2014 493,3
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
ЗВР РФ уверенно возвращаются к уровню начала Крымской авантюры. При этом общий внешний долг, составлявший 730 млрд. долларов снизился на 40% - до 450+, золотые резервы ЦБ РФ выросли до 90 млрд. долларов в эквиваленте, и каждый бумажный рубль обеспечен золотом на 60 копеек, а буквально позавчера
Moody’s повысило рейтинг России со спекулятивного до инвестиционного уровня
https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... 707-moodys
последним из большой тройки рейтинговых агентств.
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