Росстат извлек рост из котлована Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но не доходы населения Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства. Ведомство внезапно оценило рост стройки за 2018 год в 5,3%, хотя еще в ноябре стройка демонстрировала прирост лишь в 0,5% в годовом выражении, а жилищное строительство и вовсе снижалось на 5%. Графические выкладки Росстата и опрошенные “Ъ” эксперты указывают на статистическую неправдоподобность такого пересчета. Минэкономики же на основании публикации статистиков уже сообщило об увеличении ВВП в 2018 году на 2% — вместо 1,8%, ожидавшихся прежде. Единственное, что не удалось ни Росстату, ни министерству — это решить проблему доходов населения: они продолжают снижаться в реальном выражении пятый год подряд.
Данные Росстата. Сколько и чего можно купить на среднюю российскую зарплату. Продукты.
Самый "зеленый" 2013 год. С 2014 года признаки "пожелтения" В СССР чтобы скрыть провалы экономики в 80-е годы все стали сравнивать с 1913 годом В России появляется традиция "показывать успехи", сравнивая с 1991 годом (показывать таблицу за последние 5 лет стыдно)
ПС Сейчас набегут вольгинцы, начнут сравнивать с Украиной
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 01.02.2019 477,7 02.05.2014 471,6 28.02.2014 493,3 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ЗВР РФ уверенно возвращаются к уровню начала Крымской авантюры. При этом общий внешний долг, составлявший 730 млрд. долларов снизился на 40% - до 450+, золотые резервы ЦБ РФ выросли до 90 млрд. долларов в эквиваленте, и каждый бумажный рубль обеспечен золотом на 60 копеек, а буквально позавчера Moody’s повысило рейтинг России со спекулятивного до инвестиционного уровня https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... 707-moodys последним из большой тройки рейтинговых агентств.