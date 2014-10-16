Додано: Вів 05 лют, 2019 12:00

Индекс РТС — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России.

Рассчитываемый в долларах США, индекс РТС имеет единую базу расчёта с рассчитываемым в рублях индексом МосБиржи.



РТС

Исторический максимум был установлен 19 мая 2008 года, когда индекс достиг 2498,10 пункта.



В 2018 году максимальное значение индекса составило 1339,41 пункта 26 февраля, минимальное — 1033,31 пункта 25 декабря 2018



За период с 26 февраля 2018 года по 25 декабря 2018 года падение более чем на 300 пунктов

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