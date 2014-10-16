Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 01.02.2019 477,7 02.05.2014 471,6 28.02.2014 493,3 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ЗВР РФ уверенно возвращаются к уровню начала Крымской авантюры. При этом общий внешний долг, составлявший 730 млрд. долларов снизился на 40% - до 450+, золотые резервы ЦБ РФ выросли до 90 млрд. долларов в эквиваленте, и каждый бумажный рубль обеспечен золотом на 60 копеек, а буквально позавчера Moody’s повысило рейтинг России со спекулятивного до инвестиционного уровня https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... 707-moodys последним из большой тройки рейтинговых агентств.
Может перестанут теперь стекломой жрать и даже на туалеты останется? Отсутствие теплых туалетов в России в XXI веке носит масштабный характер. Каждая четвертая семья (почти 35 миллионов человек) живет в квартире или деревянном доме без туалета , когда "удобства" – на улице. Каждое третье домохозяйство (47 миллионов) не имеет горячей воды. У 29 миллионов человек нет даже холодного водоснабжения, а у 22 миллионов – отопления. Эти факты приводятся в свежем докладе Росстата "Жилищные условия населения". В среднем по стране доля благоустроенного жилья (с водопроводом, канализацией, отоплением, горячей водой, газом или электроплитой) составляет 62,7 процентов. Среди самых отстающих регионов по этим показателям – Курганская, Псковская, Томская, Кировская, Новгородская, Костромская, Сахалинская области, Алтайский край и Забайкальский, республики Дагестан, Якутия и Калмыкия. https://ehorussia.com/new/node/17679
Доходы Нижегородской области от экспорта выросли на 40%
Нижегородская область в 2018 году увеличила доходы от экспорта на 40%, сообщает пресс-служба правительства. Согласно информации, за год предприятия региона заработали на внешней торговле $5,486 млрд. Общий внешнеторговый оборот Нижегородской области составил $8,7 млрд (63% этой суммы приходится на экспорт, 37% — на импорт). По этому показателю регион занимает 15 среди субъектов РФ и 2 место в Приволжском федеральном округе. По данным департамента внешних связей областного правительства, лидерами по объему экспорта являются региональные предприятия машиностроения: поставки данной продукции за рубеж за год выросли на 34% и составили $1,524 млрд. На втором месте оказались металлургические предприятия, которые реализовали продукцию общей стоимостью $1,265 млрд (+49%). Также значительно вырос экспорт минеральных продуктов (+43%), продукции химической промышленности (+11%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (+220%).
https://nn.rbc.ru/nn/freenews/5c62d3ef9 ... ?from=main Наглядный пример развития экономики региона, где кроме гипса нет никаких полезных ископаемых, а 90% экспорта - готовые изделия (экспорт минерального сырья - почти на 100% бензин/дизтопливо/мазут) . Из примерно 1 тлн. 300 млрд. рублей годовой продукции обрабатывающей промышленности на экспорт ее пошло около 350 млрд -1/4.
Волгарь Сколько народа в деревнях и ПГТ Горьковской области срут и смут на улице даже при минус 30 и моются в тазике и реке при постоянном росте за последние 20 лет при ВовеХ жиров в масле и золота в резервах?
барабашов написав:Волгарь Сколько народа в деревнях и ПГТ Горьковской области срут и смут на улице даже при минус 30 и моются в тазике и реке при постоянном росте за последние 20 лет при ВовеХ жиров в масле и золота в резервах?
в деревнях живет вольный народ - как хотят так и живут. Подневольные все в Москве- попробуйте на Красной площади нужду справить
барабашов написав:Волгарь Сколько народа в деревнях и ПГТ Горьковской области срут и смут на улице даже при минус 30 и моются в тазике и реке при постоянном росте за последние 20 лет при ВовеХ жиров в масле и золота в резервах?
Почитайте и посмотрите Фотографии коттеджных поселков Нижегородской области https://www.google.ru/search?newwindow= ... 36&bih=848 А вот это Вас наверняка удивит БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (на конец года в процентах) Удельный вес общей площади, оборудованной водоотведением (канализацией)% 2017 78 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... /housing/# Питома вага загальної площі обладнаної, відсотків каналізацією 2017 59,8 http://www.ukrstat.gov.ua/ Как видите, на Украине более 40% жилого фонда не подключено к канализации, в РФ - около 20-ти. Помнится, недавно мы с Вами сравнивали объем жилищного строительства в Нижегородской и Днепропетровской областях, население которых примерно одинаково. Разрыв в 2018-ом составил 3,5 к 1. Да и насчет тазиков, если вспомнить, что на Украине менее 10% населения (только Киев) пользуются услугами ЦГВС, да и то 7 месяцев вгоду, а остальное городское население - бойлерами и колонками (в ванне особо не полежишь), Вы явно ошиблись адресом.
Потребление водки снизилось зато стеклоочистителя выросло
Я теперь ВСЕГДА буду начинать общение с Вами с этой цитаты. Насколько же Вы деградировали, что уже не в состоянии отличить реальность от весёлого троллинга (в основном, для кастрюлек). Раньше Вы выглядели трезвомыслящим человеком, от Ваших слов много раз свидомых даже корёжило. И так скатиться...... А ведь я в предыдущем своём Вам сообщении рекомендовал Вам быть разумнее, анализировать то, что копируете. И вот....
Раздел "Об издании" сайта ИА "Панорама". Цитата:
ИА «Панорама» — старейшее советское и российское информационное агентство.
Основано в 1822 году как личная курьерско-новостная служба графа Шеремета фон Рабиновича. После революции было национализировано большевиками и долгое время конкурировало с ТАСС.
В 1953-1954 году было единственным советским информагентством, осветившим восстание в ГУЛАГе. С 1955 года работало на нелегальном положении, вещая из служебных помещений газеты «Огонёк» при личном покровительстве маршала Семёна Будённого. В 1988 году агентство вновь официально зарегистрировано, как средство массовой информации.
В 1991 году главный редактор ИА «Панорама» Борис Гонтермахер, находясь на отдыхе во Флориде, героически отказал главе ГКЧП Геннадию Янаеву в поддержке во время телефонного разговора. Таким образом, издание встало на сторону народа, восставшего против большевиков.
В 1990-е годы ИА «Панорама» основало банк «Панорама», агентство недвижимости «Панорама» и сеть секонд-хендов «Панорама-boutique» таким образом обеспечив себе надёжный выход на финансовый рынок России и мира.
В 2001 году Борис Гонтермахер и его соратник Виталий Манн объявили о создании на площадке агентства партии «Панорама». Политики успешно боролись с реваншизмом авторитарных сил до 2009 года, после чего переехали в Монте-Карло и продолжили вещание агентства оттуда, параллельно открыв шиномонтаж «Панорама».
Наши цели — сохранять верность традициям, заложенным в 200-летней истории агентства, максимально объективно и достоверно доносить информацию о происходящем в России и мире. Для постоянных клиентов шиномонтажа — скидки при сезонной смене резины!
РЕДАКЦИЯ Борис Гонтермахер — главный редактор Виталий Манн — журналист, спецкорреспондент Бражек Зголчич — кладовщик
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Вот вам информация от росстата к размышлению от 2016 не думаю что с тех пор что то поменялось Хотя фюрер обещал акцизы на водку снизить после Иркутска
72 человека погибли из более чем ста пострадавших пострадали в Иркутске от отравления лосьоном для ванн Боярышник, который содержал, как выяснилось, не этиловый, как было указано на этикетке, а метиловый спирт. Трое детей остались круглыми сиротами, скончались и отец, и мать. Число жертв делает эту трагедию самой крупной из зафиксированных случаев отравления суррогатным алкоголем.
Что пьют? Настойки, лосьоны, денатураты, одеколоны, стеклоочистители, суррогаты, технический спирт, тормозную жидкость. Пьют около 15 миллионов человек, это более 10 процентов россиян. Только вдумайтесь в эти цифры. За год погибает несколько тысяч. По данным Росстата, с января по октябрь этого года из-за отравлений алкоголем умерли почти 7000 человек. И это только официальная статистика. А сколько алкоголиков просто умирают под забором? Кому они нужны? Кто их считает? И это страшно. Очень страшно. https://otr-online.ru/programmy/segodny ... 24157.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
В начале 2019-го года продолжилась начатая во второй половине 2018-го тенденция ускорения потребительской инфляции. Хотя всплеск инфляции в январе — это традиционная сезонная особенность динамики индекса цен, на этот раз этот всплеск оказался заметно большим, чем в предыдущие годы, кроме кризисного января 2015-го. Процент инфляции увеличился во всех форматах ее определения — и в месячном и в годовом и в среднегодовом. Что говорит о долгосрочном характере роста инфляции, которая, однако, пока еще остается низкой относительно многих предыдущих лет.
В начале 2019-го года продолжилась начатая во второй половине 2018-го тенденция ускорения потребительской инфляции. Хотя всплеск инфляции в январе — это традиционная сезонная особенность динамики индекса цен, на этот раз этот всплеск оказался заметно большим, чем в предыдущие годы, кроме кризисного января 2015-го. Процент инфляции увеличился во всех форматах ее определения — и в месячном и в годовом и в среднегодовом. Что говорит о долгосрочном характере роста инфляции, которая, однако, пока еще остается низкой относительно многих предыдущих лет.
Ускорялась - ведь повышение НДС с 18 до 20% сразу подняло цены на 1,65% Об оценке индекса потребительских цен с 5 по 11 февраля 2019 года
За период с 5 по 11 февраля 2019г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала февраля – 100,2%, с начала года – 101,2% (февраль 2018г.: в целом за месяц – 100,2%, с начала года – 100,5%).
Вне всякого сомнения, державы Европы полностью разделяют внешнеполитическую точку зрения США, согласно которой Россия на международной арене является враждебным игроком. Они по-прежнему не пускают русских в свой клуб. В результате Россия была вынуждена обезопасить свою экономику. Власти реализовали на практике ряд макроэкономических стратегий, которые помогли оградить Россию от таких внешних факторов, как санкции. Путин также провел крайне непопулярную пенсионную реформу, чтобы снизить пенсионную нагрузку на государство, и одновременно повысил налог на добавленную стоимость. Это негативно сказалось на его популярности, но он все равно это сделал. Кроме того, с осени 2016 года Центробанк отпустил рубль в «свободное плавание». И путинская команда экономистов, возглавляемая Антоном Силуановым в Министерстве финансов, успешно руководит этим процессом, используя консервативную фискальную политику. Госдолг в России практически отсутствует. Он составляет всего около 10% ВВП.
Справедливости ради -13,5% от ВВП. РФ занимает пятое место в мире по отношению величины госдолга к ВВП (на 1-ом - Бруней)