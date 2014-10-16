Додано: Сер 13 лют, 2019 16:55

И что с этого?Вот вам информация от росстата к размышлению от 2016 не думаю что с тех пор что то поменялосьХотя фюрер обещал акцизы на водку снизить после Иркутска72 человека погибли из более чем ста пострадавших пострадали в Иркутске от отравления лосьоном для ванн Боярышник, который содержал, как выяснилось, не этиловый, как было указано на этикетке, а метиловый спирт. Трое детей остались круглыми сиротами, скончались и отец, и мать. Число жертв делает эту трагедию самой крупной из зафиксированных случаев отравления суррогатным алкоголем.Что пьют? Настойки, лосьоны, денатураты, одеколоны, стеклоочистители, суррогаты, технический спирт, тормозную жидкость. Пьют около 15 миллионов человек, это более 10 процентов россиян. Только вдумайтесь в эти цифры. За год погибает несколько тысяч.И это только официальная статистика. А сколько алкоголиков просто умирают под забором? Кому они нужны? Кто их считает? И это страшно. Очень страшно.