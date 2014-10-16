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Російська економіка

Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:43

Імперия с гиперболоидами.
Мурманск



Норвегия. Голота без гиперблоидов





И опять империя... с мегаракетами

Тамбов




И страна без армии финляндия





Как думаете, почему мы не хотим в империю?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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