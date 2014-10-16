Імперия с гиперболоидами.
Мурманск
Норвегия. Голота без гиперблоидов
И опять империя... с мегаракетами
Тамбов
И страна без армии финляндия
Как думаете, почему мы не хотим в империю?
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:43
Імперия с гиперболоидами.
Мурманск
Норвегия. Голота без гиперблоидов
И опять империя... с мегаракетами
Тамбов
И страна без армии финляндия
Как думаете, почему мы не хотим в империю?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:42
Больше подобных ограждений, пожалуйста! Космос эти ограждения уже угробили:
Остальные отрасли тоже потихоньку гробятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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