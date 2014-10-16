RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:43

Імперия с гиперболоидами.
Мурманск



Норвегия. Голота без гиперблоидов





И опять империя... с мегаракетами

Тамбов




И страна без армии финляндия





Как думаете, почему мы не хотим в империю?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7455
З нами з: 18.06.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:42

  Волгарь написав:
Власти реализовали на практике ряд макроэкономических стратегий, которые помогли оградить Россию от таких внешних факторов, как санкции.


Больше подобных ограждений, пожалуйста! Космос эти ограждения уже угробили:
https://tass.ru/kosmos/6077225
"Есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", - сказал Коптев.


Остальные отрасли тоже потихоньку гробятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3376
З нами з: 07.04.17
Подякував: 305 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:01

Ukrainian, по скорости пробития дна Вы можете конкурировать только с любителями белочек.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 337
З нами з: 13.03.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 141142143144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 10, 11, 12
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
111 39217
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 10:39
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 132548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 13306
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6088)
15.02.2019 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.