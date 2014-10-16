"Есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", - сказал Коптев.
Остальные отрасли тоже потихоньку гробятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Доля потребителей, у которых отсутствуют «свободные деньги» и которые вынуждены тратить весь доход лишь на базовые потребности, за октябрь-ноябрь выросла с 19% до 23%. Число россиян, имеющих возможность покупать новую одежду, упало с 36% до 32%. Доля тех, кто может позволить себе развлечения вне дома, сократилась с 29% до 24%.
По словам Волковой, в четвертом квартале на первый план у россиян вышли переживания по поводу роста цен на еду. За октябрь-ноябрь 2018 года доля обеспокоенных этим вопросом потребителей увеличилась сразу на 12 п. п., до 35%, достигнув максимального значения с середины 2016 года. При этом, согласно опросу, экономят на продуктах уже больше половины населения.
А треть россиян озабочены низкой инфляцией... пардон, ростом цен на еду.
Замечательные результаты в экономике, просто замечательные.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...