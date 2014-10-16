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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 141142143144 Додано: Чет 14 лют, 2019 17:43 Імперия с гиперболоидами.

Мурманск







Норвегия. Голота без гиперблоидов











И опять империя... с мегаракетами



Тамбов









И страна без армии финляндия











Как думаете, почему мы не хотим в империю? Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7457 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 543 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 18:42 Волгарь написав: Власти реализовали на практике ряд макроэкономических стратегий, которые помогли оградить Россию от таких внешних факторов, как санкции.



Больше подобных ограждений, пожалуйста! Космос эти ограждения уже угробили:

https://tass.ru/kosmos/6077225

"Есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", - сказал Коптев.



Остальные отрасли тоже потихоньку гробятся. Больше подобных ограждений, пожалуйста! Космос эти ограждения уже угробили:Остальные отрасли тоже потихоньку гробятся. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3377 З нами з: 07.04.17 Подякував: 305 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:23

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/dve-treti-rossiyan-zayavili-o-nekhvatke-deneg-na-odezhdu-1027932451

Две трети россиян заявили о нехватке денег на одежду

Доля потребителей, у которых отсутствуют «свободные деньги» и которые вынуждены тратить весь доход лишь на базовые потребности, за октябрь-ноябрь выросла с 19% до 23%.

Число россиян, имеющих возможность покупать новую одежду, упало с 36% до 32%. Доля тех, кто может позволить себе развлечения вне дома, сократилась с 29% до 24%.



По словам Волковой, в четвертом квартале на первый план у россиян вышли переживания по поводу роста цен на еду. За октябрь-ноябрь 2018 года доля обеспокоенных этим вопросом потребителей увеличилась сразу на 12 п. п., до 35%, достигнув максимального значения с середины 2016 года. При этом, согласно опросу, экономят на продуктах уже больше половины населения.



А треть россиян озабочены низкой инфляцией... пардон, ростом цен на еду.



Замечательные результаты в экономике, просто замечательные. Тенденция, однако!А треть россиян озабочены низкой инфляцией... пардон, ростом цен на еду.Замечательные результаты в экономике, просто замечательные. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3377 З нами з: 07.04.17 Подякував: 305 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:46



Жители Камчатки грозят судом Росстату. Причиной народного гнева стали сведения о заработных платах врачей и учителей, обнародованные Росстатом. Ведомство сообщило, что врачи и преподаватели вузов на полуострове зарабатывают более 125 тыс. рублей в месяц, а санитарки в больницах — более 60 тыс.

Помимо данных о «золотых» заработках врачей, Росстат привёл данные о том, что санитарка в камчатской больнице зарабатывает от 55,8 до 61,5 тыс. рублей, медсестра — от 63 до 67 тыс. рублей.

Камчатки не впервые возмущены данными о своих «заоблачных» заработках. Так, данные Камчатстата, опубликованные в октябре 2018 года, о том, что средняя зарплата на полуострове превышает 82 тыс. рублей, вызвали гнев жителей полуострова. Камчатское ИА «Кам 24» провело тогда опрос, который показал, что 82 тыс. рублей получает не более 5% респондентов. А большинство камчатцев живут на сумму 25 тыс. рублей.

Повышение зарплат бюджетникам, прописанное в майском указе президента, в регионах ДФО принимает всё более ур** формы и вызывает возмущение людей. На Колыме после повышения окладов снизились реальные заработки и начались задержки зарплат, в Приамурье в два раза упали заработки медиков, а чиновники сообщили, что повышение окладов роста зарплат не предполагает.

Накануне выборов губернатора Хабаровского края теперь уже бывший глава региона Вячеслав Шпорт сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что зарплаты врачей в регионе превышают 81 тыс. рублей. Это вызвало шквал возмущения у граждан, выборы Шпорт проиграл. Новый глава региона Сергей Фургал выяснил, что средняя зарплата врача в крае составляет порядка 47 тыс. рублей.

В Приморье в мае 2018 года выяснилось, что в скорой помощи катастрофически не хватает кадров, пациенты ждут врачей часами, а медики не хотят идти работать из-за крайне низких зарплат.



И комментарии жителей региона

Врут! На три ставки еле-еле 85 тыс. набегает. А на одну ставку вообще с голоду помрёшь!»

«Врачи! Выкладывайте фото расчёток! Распространяйте! Кто-то же должен за такое ответить!».

«Скажите, а куда можно обратиться, чтобы нашли мои недоплаченные деньги? Хочу потребовать аудиторской проверки в тех учреждениях, которые составляют такие отчёты!»

«Врачи и прочие медики! Надо идти в суды и требовать выплату указанных сумм! Или подать в суд на Росстат! Хотя есть подозрение, что они руководствовались отчетностью, которую им краевые чиновники поставляют. Просто эти деньги получает кто-то другой».

«Очень интересно, кто же такую отчетность подаёт в Росстат? Да рядовой врач должен умереть на рабочем месте за такую зарплату. Даже работая круглосуточно, он не наберёт такого количества часов в месяц! Про медсестёр вообще молчу, они как пчёлки трудятся, в туалет некогда сбегать, по 30 капельниц в смену. А зарплата 35 тыс. в лучшем случае. А чтобы санитарка, как пишет Росстат, получала по 60 тыс. в месяц — да от них отбоя бы не было. И пациенты, как игрушки, бы были. Санитарка получает половину от зарплаты медсестры».

«Какое враньё! Врачи на Камчатке получают 35−40 тыс. И то не везде. У учителей и того меньше».

«У меня жена в военном госпитале рентгенлаборант. Зарплата 25 тыс.».

«Я врач. Я не знаю ни одного врача на Камчатке с такой зарплатой, кроме главврачей и их свиты. Хочется плюнуть на всё и уехать от этого вранья», — таких и подобных комментариев жители Камчатки оставляют сегодня десятки.









Подробности: https://regnum.ru/news/2573496.html

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. Есть статистика а есть статистика по российскиЖители Камчатки грозят судом Росстату.Ведомство сообщило, что врачи и преподаватели вузов на полуострове зарабатывают более 125 тыс. рублей в месяц, а санитарки в больницах — более 60 тыс.Помимо данных о «золотых» заработках врачей, Росстат привёл данные о том, что санитарка в камчатской больнице зарабатывает от 55,8 до 61,5 тыс. рублей, медсестра — от 63 до 67 тыс. рублей.Камчатки не впервые возмущены данными о своих «заоблачных» заработках. Так, данные Камчатстата, опубликованные в октябре 2018 года, о том, что средняя зарплата на полуострове превышает 82 тыс. рублей, вызвали гнев жителей полуострова.Повышение зарплат бюджетникам, прописанное в майском указе президента, в регионах ДФО принимает всё более ур** формы и вызывает возмущение людей. На Колыме после повышения окладов снизились реальные заработки и начались задержки зарплат, в Приамурье в два раза упали заработки медиков, а чиновники сообщили, что повышение окладов роста зарплат не предполагает.Накануне выборов губернатора Хабаровского края теперь уже бывший глава региона Вячеслав Шпорт сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что зарплаты врачей в регионе превышают 81 тыс. рублей. Это вызвало шквал возмущения у граждан, выборы Шпорт проиграл.В Приморье в мае 2018 года выяснилось, что в скорой помощи катастрофически не хватает кадров, пациенты ждут врачей часами, а медики не хотят идти работать из-за крайне низких зарплат.И комментарии жителей регионаХочется плюнуть на всё и уехать от этого вранья», — таких и подобных комментариев жители Камчатки оставляют сегодня десятки.Подробности:Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7457 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 543 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 141142143144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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