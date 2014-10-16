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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:43

Імперия с гиперболоидами.
Мурманск



Норвегия. Голота без гиперблоидов





И опять империя... с мегаракетами

Тамбов




И страна без армии финляндия





Как думаете, почему мы не хотим в империю?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:42

  Волгарь написав:
Власти реализовали на практике ряд макроэкономических стратегий, которые помогли оградить Россию от таких внешних факторов, как санкции.


Больше подобных ограждений, пожалуйста! Космос эти ограждения уже угробили:
https://tass.ru/kosmos/6077225
"Есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", - сказал Коптев.


Остальные отрасли тоже потихоньку гробятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:23

Тенденция, однако!
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/dve-treti-rossiyan-zayavili-o-nekhvatke-deneg-na-odezhdu-1027932451
Две трети россиян заявили о нехватке денег на одежду
Доля потребителей, у которых отсутствуют «свободные деньги» и которые вынуждены тратить весь доход лишь на базовые потребности, за октябрь-ноябрь выросла с 19% до 23%.
Число россиян, имеющих возможность покупать новую одежду, упало с 36% до 32%. Доля тех, кто может позволить себе развлечения вне дома, сократилась с 29% до 24%.

По словам Волковой, в четвертом квартале на первый план у россиян вышли переживания по поводу роста цен на еду. За октябрь-ноябрь 2018 года доля обеспокоенных этим вопросом потребителей увеличилась сразу на 12 п. п., до 35%, достигнув максимального значения с середины 2016 года. При этом, согласно опросу, экономят на продуктах уже больше половины населения.


А треть россиян озабочены низкой инфляцией... пардон, ростом цен на еду.

Замечательные результаты в экономике, просто замечательные.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:46

Есть статистика а есть статистика по российски

Жители Камчатки грозят судом Росстату. Причиной народного гнева стали сведения о заработных платах врачей и учителей, обнародованные Росстатом. Ведомство сообщило, что врачи и преподаватели вузов на полуострове зарабатывают более 125 тыс. рублей в месяц, а санитарки в больницах — более 60 тыс.
Помимо данных о «золотых» заработках врачей, Росстат привёл данные о том, что санитарка в камчатской больнице зарабатывает от 55,8 до 61,5 тыс. рублей, медсестра — от 63 до 67 тыс. рублей.
Камчатки не впервые возмущены данными о своих «заоблачных» заработках. Так, данные Камчатстата, опубликованные в октябре 2018 года, о том, что средняя зарплата на полуострове превышает 82 тыс. рублей, вызвали гнев жителей полуострова. Камчатское ИА «Кам 24» провело тогда опрос, который показал, что 82 тыс. рублей получает не более 5% респондентов. А большинство камчатцев живут на сумму 25 тыс. рублей.
Повышение зарплат бюджетникам, прописанное в майском указе президента, в регионах ДФО принимает всё более ур** формы и вызывает возмущение людей. На Колыме после повышения окладов снизились реальные заработки и начались задержки зарплат, в Приамурье в два раза упали заработки медиков, а чиновники сообщили, что повышение окладов роста зарплат не предполагает.
Накануне выборов губернатора Хабаровского края теперь уже бывший глава региона Вячеслав Шпорт сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что зарплаты врачей в регионе превышают 81 тыс. рублей. Это вызвало шквал возмущения у граждан, выборы Шпорт проиграл. Новый глава региона Сергей Фургал выяснил, что средняя зарплата врача в крае составляет порядка 47 тыс. рублей.
В Приморье в мае 2018 года выяснилось, что в скорой помощи катастрофически не хватает кадров, пациенты ждут врачей часами, а медики не хотят идти работать из-за крайне низких зарплат.

И комментарии жителей региона
Врут! На три ставки еле-еле 85 тыс. набегает. А на одну ставку вообще с голоду помрёшь!»
«Врачи! Выкладывайте фото расчёток! Распространяйте! Кто-то же должен за такое ответить!».
«Скажите, а куда можно обратиться, чтобы нашли мои недоплаченные деньги? Хочу потребовать аудиторской проверки в тех учреждениях, которые составляют такие отчёты!»
«Врачи и прочие медики! Надо идти в суды и требовать выплату указанных сумм! Или подать в суд на Росстат! Хотя есть подозрение, что они руководствовались отчетностью, которую им краевые чиновники поставляют. Просто эти деньги получает кто-то другой».
«Очень интересно, кто же такую отчетность подаёт в Росстат? Да рядовой врач должен умереть на рабочем месте за такую зарплату. Даже работая круглосуточно, он не наберёт такого количества часов в месяц! Про медсестёр вообще молчу, они как пчёлки трудятся, в туалет некогда сбегать, по 30 капельниц в смену. А зарплата 35 тыс. в лучшем случае. А чтобы санитарка, как пишет Росстат, получала по 60 тыс. в месяц — да от них отбоя бы не было. И пациенты, как игрушки, бы были. Санитарка получает половину от зарплаты медсестры».
«Какое враньё! Врачи на Камчатке получают 35−40 тыс. И то не везде. У учителей и того меньше».
«У меня жена в военном госпитале рентгенлаборант. Зарплата 25 тыс.».
«Я врач. Я не знаю ни одного врача на Камчатке с такой зарплатой, кроме главврачей и их свиты. Хочется плюнуть на всё и уехать от этого вранья», — таких и подобных комментариев жители Камчатки оставляют сегодня десятки.




Подробности: https://regnum.ru/news/2573496.html
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