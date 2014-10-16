Додано: Суб 16 лют, 2019 15:46

Причиной народного гнева стали сведения о заработных платах врачей и учителей, обнародованные Росстатом.

Камчатское ИА «Кам 24» провело тогда опрос, который показал, что 82 тыс. рублей получает не более 5% респондентов. А большинство камчатцев живут на сумму 25 тыс. рублей.

Новый глава региона Сергей Фургал выяснил, что средняя зарплата врача в крае составляет порядка 47 тыс. рублей.

Врут! На три ставки еле-еле 85 тыс. набегает. А на одну ставку вообще с голоду помрёшь!»

«Врачи! Выкладывайте фото расчёток! Распространяйте! Кто-то же должен за такое ответить!».

«Скажите, а куда можно обратиться, чтобы нашли мои недоплаченные деньги? Хочу потребовать аудиторской проверки в тех учреждениях, которые составляют такие отчёты!»

«Врачи и прочие медики! Надо идти в суды и требовать выплату указанных сумм! Или подать в суд на Росстат! Хотя есть подозрение, что они руководствовались отчетностью, которую им краевые чиновники поставляют. Просто эти деньги получает кто-то другой».

«Очень интересно, кто же такую отчетность подаёт в Росстат? Да рядовой врач должен умереть на рабочем месте за такую зарплату. Даже работая круглосуточно, он не наберёт такого количества часов в месяц! Про медсестёр вообще молчу, они как пчёлки трудятся, в туалет некогда сбегать, по 30 капельниц в смену. А зарплата 35 тыс. в лучшем случае. А чтобы санитарка, как пишет Росстат, получала по 60 тыс. в месяц — да от них отбоя бы не было. И пациенты, как игрушки, бы были. Санитарка получает половину от зарплаты медсестры».

«Какое враньё! Врачи на Камчатке получают 35−40 тыс. И то не везде. У учителей и того меньше».

«У меня жена в военном госпитале рентгенлаборант. Зарплата 25 тыс.».

«Я врач. Я не знаю ни одного врача на Камчатке с такой зарплатой, кроме главврачей и их свиты.

Есть статистика а есть статистика по российскиЖители Камчатки грозят судом Росстату.Ведомство сообщило, что врачи и преподаватели вузов на полуострове зарабатывают более 125 тыс. рублей в месяц, а санитарки в больницах — более 60 тыс.Помимо данных о «золотых» заработках врачей, Росстат привёл данные о том, что санитарка в камчатской больнице зарабатывает от 55,8 до 61,5 тыс. рублей, медсестра — от 63 до 67 тыс. рублей.Камчатки не впервые возмущены данными о своих «заоблачных» заработках. Так, данные Камчатстата, опубликованные в октябре 2018 года, о том, что средняя зарплата на полуострове превышает 82 тыс. рублей, вызвали гнев жителей полуострова.Повышение зарплат бюджетникам, прописанное в майском указе президента, в регионах ДФО принимает всё более ур** формы и вызывает возмущение людей. На Колыме после повышения окладов снизились реальные заработки и начались задержки зарплат, в Приамурье в два раза упали заработки медиков, а чиновники сообщили, что повышение окладов роста зарплат не предполагает.Накануне выборов губернатора Хабаровского края теперь уже бывший глава региона Вячеслав Шпорт сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что зарплаты врачей в регионе превышают 81 тыс. рублей. Это вызвало шквал возмущения у граждан, выборы Шпорт проиграл.В Приморье в мае 2018 года выяснилось, что в скорой помощи катастрофически не хватает кадров, пациенты ждут врачей часами, а медики не хотят идти работать из-за крайне низких зарплат.И комментарии жителей регионаХочется плюнуть на всё и уехать от этого вранья», — таких и подобных комментариев жители Камчатки оставляют сегодня десятки.Подробности:Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.