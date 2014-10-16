Імперия с гиперболоидами.
Мурманск
Норвегия. Голота без гиперблоидов
И опять империя... с мегаракетами
Тамбов
И страна без армии финляндия
Как думаете, почему мы не хотим в империю?
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:43
Імперия с гиперболоидами.
Мурманск
Норвегия. Голота без гиперблоидов
И опять империя... с мегаракетами
Тамбов
И страна без армии финляндия
Как думаете, почему мы не хотим в империю?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:42
Больше подобных ограждений, пожалуйста! Космос эти ограждения уже угробили:
Остальные отрасли тоже потихоньку гробятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:23
Тенденция, однако!
Две трети россиян заявили о нехватке денег на одежду
А треть россиян озабочены низкой инфляцией... пардон, ростом цен на еду.
Замечательные результаты в экономике, просто замечательные.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:46
Есть статистика а есть статистика по российски
Жители Камчатки грозят судом Росстату. Причиной народного гнева стали сведения о заработных платах врачей и учителей, обнародованные Росстатом. Ведомство сообщило, что врачи и преподаватели вузов на полуострове зарабатывают более 125 тыс. рублей в месяц, а санитарки в больницах — более 60 тыс.
Помимо данных о «золотых» заработках врачей, Росстат привёл данные о том, что санитарка в камчатской больнице зарабатывает от 55,8 до 61,5 тыс. рублей, медсестра — от 63 до 67 тыс. рублей.
Камчатки не впервые возмущены данными о своих «заоблачных» заработках. Так, данные Камчатстата, опубликованные в октябре 2018 года, о том, что средняя зарплата на полуострове превышает 82 тыс. рублей, вызвали гнев жителей полуострова. Камчатское ИА «Кам 24» провело тогда опрос, который показал, что 82 тыс. рублей получает не более 5% респондентов. А большинство камчатцев живут на сумму 25 тыс. рублей.
Повышение зарплат бюджетникам, прописанное в майском указе президента, в регионах ДФО принимает всё более ур** формы и вызывает возмущение людей. На Колыме после повышения окладов снизились реальные заработки и начались задержки зарплат, в Приамурье в два раза упали заработки медиков, а чиновники сообщили, что повышение окладов роста зарплат не предполагает.
Накануне выборов губернатора Хабаровского края теперь уже бывший глава региона Вячеслав Шпорт сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что зарплаты врачей в регионе превышают 81 тыс. рублей. Это вызвало шквал возмущения у граждан, выборы Шпорт проиграл. Новый глава региона Сергей Фургал выяснил, что средняя зарплата врача в крае составляет порядка 47 тыс. рублей.
В Приморье в мае 2018 года выяснилось, что в скорой помощи катастрофически не хватает кадров, пациенты ждут врачей часами, а медики не хотят идти работать из-за крайне низких зарплат.
И комментарии жителей региона
Врут! На три ставки еле-еле 85 тыс. набегает. А на одну ставку вообще с голоду помрёшь!»
«Врачи! Выкладывайте фото расчёток! Распространяйте! Кто-то же должен за такое ответить!».
«Скажите, а куда можно обратиться, чтобы нашли мои недоплаченные деньги? Хочу потребовать аудиторской проверки в тех учреждениях, которые составляют такие отчёты!»
«Врачи и прочие медики! Надо идти в суды и требовать выплату указанных сумм! Или подать в суд на Росстат! Хотя есть подозрение, что они руководствовались отчетностью, которую им краевые чиновники поставляют. Просто эти деньги получает кто-то другой».
«Очень интересно, кто же такую отчетность подаёт в Росстат? Да рядовой врач должен умереть на рабочем месте за такую зарплату. Даже работая круглосуточно, он не наберёт такого количества часов в месяц! Про медсестёр вообще молчу, они как пчёлки трудятся, в туалет некогда сбегать, по 30 капельниц в смену. А зарплата 35 тыс. в лучшем случае. А чтобы санитарка, как пишет Росстат, получала по 60 тыс. в месяц — да от них отбоя бы не было. И пациенты, как игрушки, бы были. Санитарка получает половину от зарплаты медсестры».
«Какое враньё! Врачи на Камчатке получают 35−40 тыс. И то не везде. У учителей и того меньше».
«У меня жена в военном госпитале рентгенлаборант. Зарплата 25 тыс.».
«Я врач. Я не знаю ни одного врача на Камчатке с такой зарплатой, кроме главврачей и их свиты. Хочется плюнуть на всё и уехать от этого вранья», — таких и подобных комментариев жители Камчатки оставляют сегодня десятки.
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:40
Ukrainian
Руссиано превратился в Волгарь.
Ну а чё, разные управления одной конторы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:40
Заработали миллиарды: куда экспортируют автомобили
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:30
Re: Російська економіка
По подсчетам Росстата на первый квартал 2018 года, общий объем задолженности россиян за услуги ЖКХ достигает 1,4 трлн руб.
По данным «Газпром межрегионгаза», просроченная задолженность российских потребителей газа на 1 декабря 2018 года составила 137,7 млрд руб. против 111,6 млрд руб. в январе того же года.
Больше ракет! Больше гиперблоидов!!!!
Всім процвітання!
Додано: Вів 19 лют, 2019 22:26
Очередные супер победы пупер джета.
Единственный европейский эксплуатант SSJ100 отказался от этого самолета
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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