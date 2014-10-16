1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 68.1
ЗР РФ обновили новый исторический рекорд - 2 118 т
|
|
|
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:20
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации на 01/02/2019
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 68.1
ЗР РФ обновили новый исторический рекорд - 2 118 т
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:45
Все хорошо, прекрасная маркиза
Россия всё глубже садится на сырьевую иглу
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:50
Хроники импортозамещения
Ну и к вопросу об импортозамещении и продвинутейшей передовой промышленности.
После того, как на украинские колесные пары задрали пошлины, производители из РФ пообещали "выдавить хахлов" с рынка... и погнали брак.
Причем брак таких масштабов, что охреневшее РЖД собирается закупать колеса в Китае.
Это же верх юмора - лишнехромосомные даже отлить кусок металла нормально не могут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
|