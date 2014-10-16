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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:20

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации на 01/02/2019
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 68.1
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
ЗР РФ обновили новый исторический рекорд - 2 118 т
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:45

Все хорошо, прекрасная маркиза

Россия всё глубже садится на сырьевую иглу
http://apn-spb.ru/news/article29746.htm
Анализ структуры внешней торговли России за январь-ноябрь 2018 года показывает, что страна не только не слезает с сырьевой иглы, но и садится на неё всё глубже. Топливно-энергетические товары (нефть, газ, уголь и бензин с соляркой) составляют 64,3% экспорта. Основную часть оставшейся трети составляют металлы, древесина и прочее сырьё, а на высокотехнологичную продукцию приходится всего 6,2%. Тогда как в структуре импорта именно эта продукция в количестве 47,3% и преобладает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:50

Хроники импортозамещения

Ну и к вопросу об импортозамещении и продвинутейшей передовой промышленности.

После того, как на украинские колесные пары задрали пошлины, производители из РФ пообещали "выдавить хахлов" с рынка... и погнали брак.

Причем брак таких масштабов, что охреневшее РЖД собирается закупать колеса в Китае.
https://www.rbc.ru/business/14/02/2019/5c654ccb9a79472d16339aa1

Это же верх юмора - лишнехромосомные даже отлить кусок металла нормально не могут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:53

  Sommer написав:Ну и к вопросу об импортозамещении и продвинутейшей передовой промышленности.

После того, как на украинские колесные пары задрали пошлины, производители из РФ пообещали "выдавить хахлов" с рынка... и погнали брак.

Причем брак таких масштабов, что охреневшее РЖД собирается закупать колеса в Китае.
https://www.rbc.ru/business/14/02/2019/5c654ccb9a79472d16339aa1

Это же верх юмора - лишнехромосомные даже отлить кусок металла нормально не могут.

І що тут хорошого? Україна втратила експорт.
Росія буде купляти не в нас, а в Китаї. Росія ж не за рублі ті колеса купляє. Яка різниця кому долари платити, нам чи Китаю?
andrijk777
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