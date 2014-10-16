1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 68.1
ЗР РФ обновили новый исторический рекорд - 2 118 т
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:20
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации на 01/02/2019
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 68.1
ЗР РФ обновили новый исторический рекорд - 2 118 т
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:45
Все хорошо, прекрасная маркиза
Россия всё глубже садится на сырьевую иглу
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:50
Хроники импортозамещения
Ну и к вопросу об импортозамещении и продвинутейшей передовой промышленности.
После того, как на украинские колесные пары задрали пошлины, производители из РФ пообещали "выдавить хахлов" с рынка... и погнали брак.
Причем брак таких масштабов, что охреневшее РЖД собирается закупать колеса в Китае.
Это же верх юмора - лишнехромосомные даже отлить кусок металла нормально не могут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:53
І що тут хорошого? Україна втратила експорт.
Росія буде купляти не в нас, а в Китаї. Росія ж не за рублі ті колеса купляє. Яка різниця кому долари платити, нам чи Китаю?
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:57
А наступного разу, коли волгарi почнуть розповідати про їхню чудову економіку - просто треба згадати, що вони навіть колеса для поїздів розiвчилися робити.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:00
"Известного российского экономиста пригласили прочесть лекцию о глобализации мировой экономики.
— Как же вам проще объяснить сущность этого процесса? Вот представьте себе, что в нашей стране производятся глиняные свистки, которые поставляются в Монголию для местных чабанов. Чабаны разводят баранов, шкуры которых поставляются…
— Нам? — раздался голос с места.
— Нет. В том-то и смысл глобализации, что монголы поставляют эти шкуры в Грецию, где их выделывают, получают превосходный мех и поставляют его…
— Нам? — раздался голос с места.
— Нет. Меха поставляют во Францию, где лучшие парижские модельеры шьют из них великолепные шубы и поставляют их…
— Нам? — раздался голос с места.
— Ну что вы все «нам» да «нам»... Нет у вас глобального мышления. Шубы поставляют в США и продают в магазинах Нью-Йорка.
— А нам?
— А нам из Белоруссии поставляют глину, из которой мы делаем свистки для монгольских чабанов."
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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