Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерациина 01/02/2019 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 68.1 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР РФ обновили новый исторический рекорд - 2 118 т
Анализ структуры внешней торговли России за январь-ноябрь 2018 года показывает, что страна не только не слезает с сырьевой иглы, но и садится на неё всё глубже. Топливно-энергетические товары (нефть, газ, уголь и бензин с соляркой) составляют 64,3% экспорта. Основную часть оставшейся трети составляют металлы, древесина и прочее сырьё, а на высокотехнологичную продукцию приходится всего 6,2%. Тогда как в структуре импорта именно эта продукция в количестве 47,3% и преобладает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Волгарь написав:Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерациина 01/02/2019 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 68.1 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР РФ обновили новый исторический рекорд - 2 118 т
"Известного российского экономиста пригласили прочесть лекцию о глобализации мировой экономики.
— Как же вам проще объяснить сущность этого процесса? Вот представьте себе, что в нашей стране производятся глиняные свистки, которые поставляются в Монголию для местных чабанов. Чабаны разводят баранов, шкуры которых поставляются… — Нам? — раздался голос с места. — Нет. В том-то и смысл глобализации, что монголы поставляют эти шкуры в Грецию, где их выделывают, получают превосходный мех и поставляют его… — Нам? — раздался голос с места. — Нет. Меха поставляют во Францию, где лучшие парижские модельеры шьют из них великолепные шубы и поставляют их… — Нам? — раздался голос с места. — Ну что вы все «нам» да «нам»... Нет у вас глобального мышления. Шубы поставляют в США и продают в магазинах Нью-Йорка. — А нам? — А нам из Белоруссии поставляют глину, из которой мы делаем свистки для монгольских чабанов."
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Это же верх юмора - лишнехромосомные даже отлить кусок металла нормально не могут.
І що тут хорошого? Україна втратила експорт. Росія буде купляти не в нас, а в Китаї. Росія ж не за рублі ті колеса купляє. Яка різниця кому долари платити, нам чи Китаю?
Очередная НАГЛАЯ ЛОЖЬ - внимательно перечитал ссылку, НИ СЛОВА О БРАКЕ. А вот как менялась динамик производства самих грузовых вагонов. 2012 - 71,7 тыс. 2014 - 55,1 2017 - 58,1 2018 - 68,9 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bus ... /god10.htm Честно говоря,импортные грузовые вагоны (безразлично украински или китайские) как и тепловозы на российском рынке просто не нужны.
Волгарь написав:Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерациина 01/02/2019 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 68.1 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР РФ обновили новый исторический рекорд - 2 118 т
Рекорд за рекордом; ай да хутин ай да пукин сын
По итогам 2018 года реальные доходы россиян снизились в пятый раз подряд; их общее сокращение по сравнению с «дореволюционным» 13-м годом составило уже 10,7%. Однако куда важнее тот факт, что в стране стремительно растет бедность: число «официально» малоимущих превысило 19,3 млн человек, а почти 60% российских семей тратят на продукты питания половину и более своих доходов (притом что соответствующая доля населения в Германии составляет 1,7%, а в США — около 2%). https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... sto-pensiy
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer