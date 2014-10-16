Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:51

Волгарь, Вы когда цифры копировали, увеличили импорт на 5 миллиардов. По файлу таможни он 74 938 млн. долл. Исправьте, а то цифры не сходятся.



Впрочем, никто из местных записных экспертов по краху российской экономики этого почему-то не заметил.

Вказівок не було?

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.