Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лис, 2017 09:45
YuriySVik ОК, гляну в чому проблема
Haza
3
Повідомлень: 3039
З нами з: 30.10.07
Подякував: 207 раз.
Подякували: 518 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 16 лис, 2017 07:37
Ховаю непотрібні мені стовпці з таблиці рахунків. Але після перезавантаження програми вони знову з'являються. Підкажіть, будь ласка, як запам'ятати зміни?
KIM30
Повідомлень: 5274
З нами з: 12.11.09
Подякував: 885 раз.
Подякували: 391 раз.
Профіль
Додано: Чет 16 лис, 2017 08:19
KIM30 Правий клік по назві колонки - Схеми колонок - зберегти/зберегти як
Haza
3
Повідомлень: 3039
З нами з: 30.10.07
Подякував: 207 раз.
Подякували: 518 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 17 лис, 2017 12:06
Haza написав:
По кредитній картці борг за період визначається по всім операціям на дату її виконання (розрахунок магазині) чи проведення по рахунку (на кілька днів пізніше від дати виконання)? Чи у банках буває по різному?
Новый банк работает по новому
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4217703#p4217703
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
Повідомлень: 1069
З нами з: 18.09.13
Подякував: 238 раз.
Подякували: 171 раз.
Профіль
Додано: Нед 26 лис, 2017 12:15
@Haza
2/5/7 версія почала ну дууууууууууже довго відкривати вікна...
раніше було швидше в пару разів
в чому може бути справа?
greenozon
Повідомлень: 1435
З нами з: 01.06.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Нед 26 лис, 2017 12:37
greenozon Портейбл версія?
Haza
3
Повідомлень: 3039
З нами з: 30.10.07
Подякував: 207 раз.
Подякували: 518 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 29 лис, 2017 22:07
ні. завжди істалюю поверх попередньої!
greenozon
Повідомлень: 1435
З нами з: 01.06.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 гру, 2017 19:56
Питання автору -
як закрити (чи видалити) ось такий тип рахунку -
http://prntscr.com/hkfqfi
greenozon
Повідомлень: 1435
З нами з: 01.06.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 гру, 2017 20:58
Так само як і інші типи рахунків: або на кнопку видалити в останній колонці таблиці або закрити рахунок
Haza
3
Повідомлень: 3039
З нами з: 30.10.07
Подякував: 207 раз.
Подякували: 518 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 03 січ, 2018 00:38
Питання автору - чи є змога вести облік держ-облігацій (грн, вал)?
greenozon
Повідомлень: 1435
З нами з: 01.06.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
реклама