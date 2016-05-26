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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 220221222223>

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 62
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
15%
9
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
18%
11
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
68%
42
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2017 09:45

YuriySVik
ОК, гляну в чому проблема
Haza
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2017 07:37

Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)

Ховаю непотрібні мені стовпці з таблиці рахунків. Але після перезавантаження програми вони знову з'являються. Підкажіть, будь ласка, як запам'ятати зміни?
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2017 08:19

KIM30
Правий клік по назві колонки - Схеми колонок - зберегти/зберегти як
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2017 12:06

  Haza написав:По кредитній картці борг за період визначається по всім операціям на дату її виконання (розрахунок магазині) чи проведення по рахунку (на кілька днів пізніше від дати виконання)? Чи у банках буває по різному?

Новый банк работает по новому
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4217703#p4217703
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2017 12:15

@Haza

2/5/7 версія почала ну дууууууууууже довго відкривати вікна...
раніше було швидше в пару разів

в чому може бути справа?
:shock:
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2017 12:37

greenozon
Портейбл версія?
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 22:07

ні. завжди істалюю поверх попередньої!
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 19:56

Питання автору -
як закрити (чи видалити) ось такий тип рахунку - http://prntscr.com/hkfqfi
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 20:58

  greenozon написав:Питання автору -
як закрити (чи видалити) ось такий тип рахунку - http://prntscr.com/hkfqfi

Так само як і інші типи рахунків: або на кнопку видалити в останній колонці таблиці або закрити рахунок
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Haza
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:38

Питання автору - чи є змога вести облік держ-облігацій (грн, вал)?
greenozon
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