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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 220221222223

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 62
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
15%
9
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
18%
11
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
68%
42
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:08

greenozon
Заводите новий банк "Україна"/"Україна облігації"/"Держ. облігації" і т.п. Потім створюєте депозитний рахунок в новому банку. Все
Haza
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  #<1 ... 220221222223
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