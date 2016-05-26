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Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 січ, 2018 09:08
greenozon
Заводите новий банк "Україна"/"Україна облігації"/"Держ. облігації" і т.п. Потім створюєте депозитний рахунок в новому банку. Все
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Haza
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