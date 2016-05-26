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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 220221222223

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 62
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
15%
9
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
18%
11
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
68%
42
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:08

greenozon
Заводите новий банк "Україна"/"Україна облігації"/"Держ. облігації" і т.п. Потім створюєте депозитний рахунок в новому банку. Все
Haza
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:33

Автор, добавьте, пожалуйста, в список банков - Вернум http://vernumbank.com/ru/
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:43

Автор, вот внизу, когда кликнешь депозит, то внизу показывается сумма по окончании депозита. А можно рядом, перед этим числом, сделать показ текущей суммы? Например - "68657,78 / 83567,22"? Как-то примерно так... Например, открыл депо на 2 года, и есть карточный счет типа "активные деньги", либо иной депо, который можно пополнять. Так вот, такая опция будет полезна, чтобы знать, сколько можно еще положить, чтобы не выйти за фонд на сегодняшний день...
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 22:35

la9
Можна, але подумаю як краще. Можливо в іншому місці додам
Haza
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 15:34

Автор, когда через соответствующую кнопку делаешь копию депозита, который с правом пополнения и уже пополненный, то новый депо открывается только с первоначальной суммой. Т.е., пополнений нет в новом депозите.
Можете исправить? Или так и задумано? Получается, что не совсем точная копия депозита создается...
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 16:02

la9
Копіюються лише параметри рахунку, без транзакцій. Так задумано.
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:37

Додайте будь ласка ІБ для банку "Український Капітал"
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 06:53

Такое ощущение, что значок для Альянса http://bankalliance.ua/ru/ не верный в программе
la9
 
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