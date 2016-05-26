Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)

greenozon
Заводите новий банк "Україна"/"Україна облігації"/"Держ. облігації" і т.п. Потім створюєте депозитний рахунок в новому банку. Все
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 січ, 2018 09:08
greenozon
Заводите новий банк "Україна"/"Україна облігації"/"Держ. облігації" і т.п. Потім створюєте депозитний рахунок в новому банку. Все
Додано: Суб 13 січ, 2018 10:33
Автор, добавьте, пожалуйста, в список банков - Вернум
Додано: Суб 03 лют, 2018 19:43
Автор, вот внизу, когда кликнешь депозит, то внизу показывается сумма по окончании депозита. А можно рядом, перед этим числом, сделать показ текущей суммы? Например - "68657,78 / 83567,22"? Как-то примерно так... Например, открыл депо на 2 года, и есть карточный счет типа "активные деньги", либо иной депо, который можно пополнять. Так вот, такая опция будет полезна, чтобы знать, сколько можно еще положить, чтобы не выйти за фонд на сегодняшний день...
Додано: Нед 11 лют, 2018 15:34
Автор, когда через соответствующую кнопку делаешь копию депозита, который с правом пополнения и уже пополненный, то новый депо открывается только с первоначальной суммой. Т.е., пополнений нет в новом депозите.
Можете исправить? Или так и задумано? Получается, что не совсем точная копия депозита создается...
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:37
Додайте будь ласка ІБ для банку "Український Капітал"
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Додано: Нед 29 кві, 2018 06:53
Такое ощущение, что значок для Альянса
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:02
Оновив іконки для наступних банків:
- Альянс
- Глобус
- Кредитвест
- Монобанк
- Український капітал
- Укрсоц
- Вернум
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