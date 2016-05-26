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Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:27
Haza
В ощаде % по депо в числе в день открытия. Но почему то иногда % плавают, в основном по валютным. По выпискам действительно иногда разные периоды. Возможно ли в программе подправлять периоды выплат?
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valya
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