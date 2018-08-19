AksIomKa
Доброго времени суток)
Хочу предложить Вам обратиться на украинскую сео-бирже. (seoware.com.ua)
Там и заказчики и испорнители адекватные.
Все почесному)
Всем рекомендую!)))
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Додано: Чет 25 січ, 2018 16:37
AksIomKa
Доброго времени суток)
Хочу предложить Вам обратиться на украинскую сео-бирже. (seoware.com.ua)
Там и заказчики и испорнители адекватные.
Все почесному)
Всем рекомендую!)))
Додано: Чет 15 лют, 2018 23:20
Здравствуйте меня зовут Анна хотела бы с вами по сотрудничать.Скажу честно опыта особо нет,но есть желание развиваться в этой сфере,и время есть(в декрете).anabotannikova@gmail.com
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:11
Re: Работа на дому, требуются копирайтеры
Можно и мне ссылку
Ordin.41@gmail.com
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:35
Здравствуйте, хочу сотрудничать . Отправьте ссылку. antonovav10@gmail.com
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