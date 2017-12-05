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Шукаю проекти для інвестування
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:00

Привіт розглянь цей проект

Привіт розглянь цей проект зверни увагу на маркетинг бінар не є резиновий на 1000 можна зайти. Як додатковий дохід. Презентація https://eaglebittrade.com/apresentacao/ ... cao_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fosJyGX ... ture=share
Силка https://goo.gl/vLiUrB
sklinar_lubomir
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