|
|
Шукаю проекти для інвестування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:00
Привіт розглянь цей проект зверни увагу на маркетинг бінар не є резиновий на 1000 можна зайти. Як додатковий дохід. Презентація https://eaglebittrade.com/apresentacao/ ... cao_en.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=fosJyGX ... ture=share
Силка https://goo.gl/vLiUrB
-
sklinar_lubomir
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|149
|18848
|
Вів 05 гру, 2017 17:41
VIB
|
|359
|14405
|
Вів 05 гру, 2017 17:14
VIB
|
|101
|8591
|
реклама