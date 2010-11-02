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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:31

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

J написав:что такое депозитка?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4258270#p4258270
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:06

  Zochan написав:
J написав:что такое депозитка?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4258270#p4258270

и где оно на сайте банка?
нашел только
ПАКЕТ "ДЕПОЗИТНИЙ" при розміщенні депозиту в сумі
еквівалента від 200 000 грн.
4.1. Щомісячне нарахування процентів на залишок коштів (річних) 10%
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:53

Как банка , живая ?
Кто-то был в отделении в Киеве на вул. Сагайдака, 101Ш , почему они находятся на Панельной улице ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:06

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  J написав:4.1. Щомісячне нарахування процентів на залишок коштів (річних) 10%


якщо мова про платину, то тут
http://www.iboxbank.online/ua/visa_platinum.html
написано інше
>>>>>>>>
Переваги картки Visa Platinum від Айбокс Банк:
отримання додаткового прибутку в розмірі 3,00% річних в гривні та 1,00% в доларах США або евро на залишок по рахунку
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:59

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

НОВЫЕ АФЁРЫ СТАРОГО БЕРЕЗОВСКОГО ИЛИ КТО СТОИТ ЗА IBOX БАНКОМ?
http://www.bagnet.org/news/economics/35 ... box-bankom
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:29

дуже цікава і повчальна стаття!
гадаю усі зробили правильний висновок

а ось цей епілог мабуть підійде під 90% банкротств банків неньки -
....
финал истории - это завершенная ликвидация или национализация. Вкладчики банка лишаются своих денег. Банк прекращает своё существование. С него снимается вся ответственность, а долги банка выплачивают уже все жители Украины своими налогами.
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:58

  greenozon написав:дуже цікава і повчальна стаття!

Да, дуже повчальна... количеством ошибок, так точно...
Alex Smith
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:45

А кто-то уже пробовал кредитку банка https://www.ibox.ua/ ? Она и Приложение аналогичный продукт Монобанка напоминает.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:29

  ygn написав:А кто-то уже пробовал кредитку банка https://www.ibox.ua/ ? Она и Приложение аналогичный продукт Монобанка напоминает.

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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