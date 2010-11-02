https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4258270#p4258270J написав:что такое депозитка?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:31
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4258270#p4258270
Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:06
Додано: Чет 11 січ, 2018 10:53
Как банка , живая ?
Кто-то был в отделении в Киеве на вул. Сагайдака, 101Ш , почему они находятся на Панельной улице ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 січ, 2018 00:06
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
якщо мова про платину, то тут
написано інше
>>>>>>>>
Переваги картки Visa Platinum від Айбокс Банк:
отримання додаткового прибутку в розмірі 3,00% річних в гривні та 1,00% в доларах США або евро на залишок по рахунку
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:59
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
НОВЫЕ АФЁРЫ СТАРОГО БЕРЕЗОВСКОГО ИЛИ КТО СТОИТ ЗА IBOX БАНКОМ?
Додано: Суб 03 бер, 2018 19:29
дуже цікава і повчальна стаття!
гадаю усі зробили правильний висновок
а ось цей епілог мабуть підійде під 90% банкротств банків неньки -
....
финал истории - это завершенная ликвидация или национализация. Вкладчики банка лишаются своих денег. Банк прекращает своё существование. С него снимается вся ответственность, а долги банка выплачивают уже все жители Украины своими налогами.
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Суб 03 бер, 2018 19:58
Додано: Суб 31 бер, 2018 17:45
А кто-то уже пробовал кредитку банка
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:29
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
реклама
|