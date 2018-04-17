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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:03
Таки по-прежнему обещают вот-вот запуститься
монобанк (monobank) не выполняет собственные условия обслуживания. Будьте внимательны!
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sola
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:58
ломбард быстрее запустит сотрудничество
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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