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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:03

Таки по-прежнему обещают вот-вот запуститься

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sola
 
Повідомлень: 3999
З нами з: 02.03.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 472 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:58

ломбард быстрее запустит сотрудничество
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:47

  guntherhouse777 написав:ломбард быстрее запустит сотрудничество

фарсик? с дубилетом? даже не смешно)
Bosstone
 
Повідомлень: 628
З нами з: 21.04.10
Подякував: 527 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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