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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:03
Таки по-прежнему обещают вот-вот запуститься
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sola
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:58
ломбард быстрее запустит сотрудничество
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guntherhouse777
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:47
guntherhouse777 написав:
ломбард быстрее запустит сотрудничество
фарсик? с дубилетом? даже не смешно)
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Bosstone
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:27
А банк
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J
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:29
J написав:
А банк
эт Шапито
...не путайте нас
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:23
Проект с iBox банк наконец-то вышел на финишную прямую.
Уже в середине лета мы начнем продажи.
Стартовав с monobank осенью, мы поняли, что не хотим делать еще один клон mono и полностью изменили позиционирование и стратегию в новом проекте.
Это будет дебетовая карта с бесплатным снятием наличных, бесплатными платежами и переводами, которая призвана составить конкуренцию карте для выплат Привата, а также кредиты до 100 000 грн. наличными до двух лет.
Будет крутое приложение и удобная инфраструктура терминалов iBox.
Хотим, чтобы клиенты имели все карты, которые сделаны нашей командой и поэтому делаем так, чтобы карты и продукты не конкурировали друг с другом, а дополняли один другой.
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casper12
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:27
и похоже с платным входом
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v57
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:47
..тогда оно не взлетит )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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-VICTOR-
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:02
Они собираются под каждый аналог приватовского продукта по банку открывать ?
Уни - Моно
КДВ - Айбокс
Что дальше ?
Копилка ? Вклад ? ...
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mustbe
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:07
-VICTOR- написав:
..тогда оно не взлетит )
Ну почему. Анонимку надо запускать, типа Шутки.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Сер 25 кві, 2018 10:36
wig
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4766
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Сер 25 кві, 2018 09:55
la9
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