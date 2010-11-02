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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:03

Таки по-прежнему обещают вот-вот запуститься

Зображення
sola
 
Повідомлень: 4007
З нами з: 02.03.09
Подякував: 478 раз.
Подякували: 473 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:58

ломбард быстрее запустит сотрудничество
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:47

  guntherhouse777 написав:ломбард быстрее запустит сотрудничество

фарсик? с дубилетом? даже не смешно)
Bosstone
 
Повідомлень: 628
З нами з: 21.04.10
Подякував: 527 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:27

А банк
J
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:29

  J написав:А банк

эт Шапито :mrgreen:
...не путайте нас :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24243
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1952 раз.
Подякували: 2723 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:23

Проект с iBox банк наконец-то вышел на финишную прямую.
Уже в середине лета мы начнем продажи.
Стартовав с monobank осенью, мы поняли, что не хотим делать еще один клон mono и полностью изменили позиционирование и стратегию в новом проекте.
Это будет дебетовая карта с бесплатным снятием наличных, бесплатными платежами и переводами, которая призвана составить конкуренцию карте для выплат Привата, а также кредиты до 100 000 грн. наличными до двух лет.
Будет крутое приложение и удобная инфраструктура терминалов iBox.
Хотим, чтобы клиенты имели все карты, которые сделаны нашей командой и поэтому делаем так, чтобы карты и продукты не конкурировали друг с другом, а дополняли один другой.
casper12
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Повідомлень: 699
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:27

и похоже с платным входом ;)
v57
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:47

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

..тогда оно не взлетит )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлень: 6706
З нами з: 15.08.12
Подякував: 364 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:02

Они собираются под каждый аналог приватовского продукта по банку открывать ?
Уни - Моно
КДВ - Айбокс
Что дальше ?
Копилка ? Вклад ? ...
mustbe
 
Повідомлень: 414
З нами з: 27.12.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:07

  -VICTOR- написав:..тогда оно не взлетит )

Ну почему. Анонимку надо запускать, типа Шутки.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2871
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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