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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:14

  wig написав:Анонимку надо запускать, типа Шутки.

Оговорка по Фрейду? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:18

  wig написав:
  -VICTOR- написав:..тогда оно не взлетит )

Ну почему. Анонимку надо запускать, типа Шутки.

И с мгновенным кэшбеком 3% как было у той же Шутки...
sola
 
Повідомлень: 4007
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  #<1 ... 13141516
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