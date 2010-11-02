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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:14
wig написав:
Анонимку надо запускать, типа Шут
ки.
Оговорка по Фрейду?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:18
wig написав: -VICTOR- написав:
..тогда оно не взлетит )
Ну почему. Анонимку надо запускать, типа Шутки.
И с мгновенным кэшбеком 3% как было у той же Шутки...
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