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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:14
wig написав:
Анонимку надо запускать, типа Шут
ки.
Оговорка по Фрейду?
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Vorlon
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:18
wig написав: -VICTOR- написав:
..тогда оно не взлетит )
Ну почему. Анонимку надо запускать, типа Шутки.
И с мгновенным кэшбеком 3% как было у той же Шутки...
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sola
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:38
sola написав:
И с мгновенным кэшбеком 3% как было у той же Шутки...
Ага, в каком банке не встретишь бывших сотрудниц ФИДО, все тоскуют по Шутке больше всего.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:05
v57 написав:
и похоже с платным входом
Это обязательное условие.
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guntherhouse777
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