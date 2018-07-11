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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:14
wig написав:
Анонимку надо запускать, типа Шут
ки.
Оговорка по Фрейду?
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Vorlon
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:18
wig написав: -VICTOR- написав:
..тогда оно не взлетит )
Ну почему. Анонимку надо запускать, типа Шутки.
И с мгновенным кэшбеком 3% как было у той же Шутки...
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sola
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:38
sola написав:
И с мгновенным кэшбеком 3% как было у той же Шутки...
Ага, в каком банке не встретишь бывших сотрудниц ФИДО, все тоскуют по Шутке больше всего.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:05
v57 написав:
и похоже с платным входом
Это обязательное условие.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 01 лип, 2018 09:24
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mikos
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Додано: Нед 01 лип, 2018 09:32
Долго он трогается что-то
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 01 лип, 2018 10:02
Посмотрим как поедет ))))
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mikos
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:07
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Bosstone
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:10
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deneg net
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:17
deneg net написав:
с обратной стороны есть циферки, может нам выложите фото
К сожаленью, Илья только лицевую сторону выложил)
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Bosstone
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