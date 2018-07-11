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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:14

  wig написав:Анонимку надо запускать, типа Шутки.

Оговорка по Фрейду? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:18

  wig написав:
  -VICTOR- написав:..тогда оно не взлетит )

Ну почему. Анонимку надо запускать, типа Шутки.

И с мгновенным кэшбеком 3% как было у той же Шутки...
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:38

  sola написав:И с мгновенным кэшбеком 3% как было у той же Шутки...

Ага, в каком банке не встретишь бывших сотрудниц ФИДО, все тоскуют по Шутке больше всего.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3162
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:05

  v57 написав:и похоже с платным входом ;)

Это обязательное условие.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:24

Лёд тронулся )))

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mikos
 
Повідомлень: 24
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:32

Долго он трогается что-то
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:02

Посмотрим как поедет ))))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:07

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:10

  Bosstone написав:Зображення

с обратной стороны есть циферки, может нам выложите фото :mrgreen:
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deneg net
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Повідомлень: 2502
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:17

  deneg net написав:с обратной стороны есть циферки, может нам выложите фото :mrgreen:

К сожаленью, Илья только лицевую сторону выложил)
Bosstone
 
Повідомлень: 765
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Подякував: 532 раз.
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