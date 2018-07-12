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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:21

А есть тарифы?
И где её брать?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:21

Bosstone
А мобильное приложение уже выпустили?
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:36

Как только так сразу)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:03

  slasva написав:А мобильное приложение уже выпустили?

Лишь бы не такое дерьмо, как в Моне: когда месяц уже конвертация идет через доллар, а в апликухе до сих пор пишут, что через евро.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:37

  Bosstone написав:Зображення
Плагиат
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:03

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:54

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

моня сдулся ...ждем айбокс ...будет как с операторами в начале 2000-х по очереди что бы завлечь клиентов у всех будет шара ... а нам только успевать менять карточки ... благо нету привязки как к номеру телефона , карту сменить обычно проще чем номер телефона...
Жду новую карту ...вместо мони
свинорыл
yama
 
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групу бета-тестерів набирають?
casper12
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