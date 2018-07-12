Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:21
А есть тарифы?
И где её брать?
Всё IMHO
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:21
Bosstone А мобильное приложение уже выпустили?
slasva
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:36
Как только так сразу)
Bosstone
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:03
slasva написав:
А мобильное приложение уже выпустили?
Лишь бы не такое дерьмо, как в Моне: когда месяц уже конвертация идет через доллар, а в апликухе до сих пор пишут, что через евро.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Чет 12 лип, 2018 20:37
Bosstone написав:
Плагиат
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:03
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:54
моня сдулся ...ждем айбокс ...будет как с операторами в начале 2000-х по очереди что бы завлечь клиентов у всех будет шара ... а нам только успевать менять карточки ... благо нету привязки как к номеру телефона , карту сменить обычно проще чем номер телефона...
Жду новую карту ...вместо мони
свинорыл
yama
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Додано: Чет 12 лип, 2018 22:08
групу бета-тестерів набирають?
casper12
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