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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:19
JIEKJIEPK написав: Новичек написав:
BIN Таси - это странно. Что разве Агрокомерц и раньше карты через кого-то выпускал, а не самостоятельно? Или Тигипко и этот банк под себя подгребет?
Айбокс - ассоциат ТасКома в МастерКарде.
Он за него расчитывается с Мастером и дефакто БИН ТасКома.
И кардпроцессинг у колхозничка от Таси
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:44
clientage написав: JIEKJIEPK написав: Новичек написав:
BIN Таси - это странно. Что разве Агрокомерц и раньше карты через кого-то выпускал, а не самостоятельно? Или Тигипко и этот банк под себя подгребет?
Айбокс - ассоциат ТасКома в МастерКарде.
Он за него расчитывается с Мастером и дефакто БИН ТасКома.
И кардпроцессинг у колхозничка от Таси
Да тот же.https://taslink.com.ua/#partners
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JIEKJIEPK
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:53
Так завжди було чи монобанда їх пристроїла?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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