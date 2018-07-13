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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:19

  JIEKJIEPK написав:
  Новичек написав:BIN Таси - это странно. Что разве Агрокомерц и раньше карты через кого-то выпускал, а не самостоятельно? Или Тигипко и этот банк под себя подгребет?

Айбокс - ассоциат ТасКома в МастерКарде.
Он за него расчитывается с Мастером и дефакто БИН ТасКома.

И кардпроцессинг у колхозничка от Таси :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24879
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:44

  clientage написав:
  JIEKJIEPK написав:
  Новичек написав:BIN Таси - это странно. Что разве Агрокомерц и раньше карты через кого-то выпускал, а не самостоятельно? Или Тигипко и этот банк под себя подгребет?

Айбокс - ассоциат ТасКома в МастерКарде.
Он за него расчитывается с Мастером и дефакто БИН ТасКома.

И кардпроцессинг у колхозничка от Таси :)

Да тот же.
https://taslink.com.ua/#partners
JIEKJIEPK
 
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З нами з: 19.06.18
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:53

Так завжди було чи монобанда їх пристроїла?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 18.08.14
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