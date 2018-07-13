Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:19
JIEKJIEPK написав: Новичек написав:
BIN Таси - это странно. Что разве Агрокомерц и раньше карты через кого-то выпускал, а не самостоятельно? Или Тигипко и этот банк под себя подгребет?
Айбокс - ассоциат ТасКома в МастерКарде.
Он за него расчитывается с Мастером и дефакто БИН ТасКома.
И кардпроцессинг у колхозничка от Таси
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:44
clientage написав: JIEKJIEPK написав: Новичек написав:
BIN Таси - это странно. Что разве Агрокомерц и раньше карты через кого-то выпускал, а не самостоятельно? Или Тигипко и этот банк под себя подгребет?
Айбокс - ассоциат ТасКома в МастерКарде.
Он за него расчитывается с Мастером и дефакто БИН ТасКома.
И кардпроцессинг у колхозничка от Таси
Да тот же.
https://taslink.com.ua/#partners
JIEKJIEPK
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:53
Так завжди було чи монобанда їх пристроїла?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:08
klug написав:
Так завжди було чи монобанда їх пристроїла?
Тут скорее всего СЛТ руку приложил и к колхозничкам и к Банде
Они перешли на таслинк при ребрендинге, када вывеску поменяли на лиловые буХвы
Причем очень быро перешли, буквально за неделю-две, без к-л эксцессов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:13
Я думал Прокредит на своем процессинге.
А получается перелезли с пумбы на тасю.
curiousobro
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:22
clientage написав:
Причем очень быро перешли, буквально за неделю-две, без к-л эксцессов
Значить було хороше планування
краще підготовки 1 міс і продакшн за 1 день
+50грн !
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greenozon
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