RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:43

Шо эта коробка, думает нас радовать?
Сколько можно ждать? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5895
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3863 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
2
1
2
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, J, Ratatui, slasva, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5856, 5857, 5858
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58571 7480991
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 21:31
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3131, 3132, 3133
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31329 3887704
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 20:19
clientage
А-Банк 1 ... 1034, 1035, 1036
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10354 1498795
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 19:37
andreyiskra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3813)
31.07.2018 22:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.