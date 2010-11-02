RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 22:27

Тарифи - це другорядне. Скажіть головне - чи будуть нові стікери з котами і суржиком!?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:18

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Без комментариев. Для истории.
  sola написав:
  dengon написав:
  sola написав:Кстати iBox уже все, не будет с монобандой ничего выпускать.

Ого! А есть грязные подробности? :)

Березовский пишет, что вместо карты с кэшбеком есть "другой продукт" ;) Ну и монобандовский Coming soon убрали с ibox.ua...
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 08.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:26

  MASolomko написав:Без комментариев. Для истории.
  sola написав:Березовский пишет, что вместо карты с кэшбеком есть "другой продукт" ;) Ну и монобандовский Coming soon убрали с ibox.ua...

В якому тарифному пакеті картки кошерні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27159
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, MASolomko, Surz, Кочевник, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6612, 6613, 6614
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66131 8180381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 19:06
clientage
Банк Глобус 1 ... 429, 430, 431
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4308 591294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 16:14
ruvex
ОТП БАНК 1 ... 568, 569, 570
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5696 1341307
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 14:29
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11627)
03.01.2019 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.