Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 вер, 2018 22:27
Тарифи - це другорядне. Скажіть головне - чи будуть нові стікери з котами і суржиком!?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:18
Без комментариев. Для истории.
sola написав: dengon написав: sola написав:
Кстати iBox уже все, не будет с монобандой ничего выпускать.
Ого! А есть грязные подробности?
Березовский пишет, что вместо карты с кэшбеком есть "
другой продукт
"
Ну и монобандовский Coming soon убрали с ibox.ua...
MASolomko
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:26
MASolomko написав:
Без комментариев. Для истории.
sola написав:
Березовский пишет, что вместо карты с кэшбеком есть "
другой продукт
"
Ну и монобандовский Coming soon убрали с ibox.ua...
В якому тарифному пакеті картки кошерні?
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