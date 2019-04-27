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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.9 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 22:27

Тарифи - це другорядне. Скажіть головне - чи будуть нові стікери з котами і суржиком!?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:18

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Без комментариев. Для истории.
  sola написав:
  dengon написав:
  sola написав:Кстати iBox уже все, не будет с монобандой ничего выпускать.

Ого! А есть грязные подробности? :)

Березовский пишет, что вместо карты с кэшбеком есть "другой продукт" ;) Ну и монобандовский Coming soon убрали с ibox.ua...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:26

  MASolomko написав:Без комментариев. Для истории.
  sola написав:Березовский пишет, что вместо карты с кэшбеком есть "другой продукт" ;) Ну и монобандовский Coming soon убрали с ibox.ua...

В якому тарифному пакеті картки кошерні?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:46

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Квесторе_поверніться, тарифи здесь.
Из интересного ничего как и нет. Плюшек нет.

Оплата платежей проходит через Portmone.com и пополнение мобильного телефона, вроде как, без комиссии. Может и ещё что-то тоже )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:52

  klug написав:Тарифи - це другорядне. Скажіть головне - чи будуть нові стікери з котами і суржиком!?

вже ні
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:53

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  MASolomko написав:вроде как, без комиссии

Ні є комісія.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:06

как они проводят платежи юрлиц и физлиц?

Квесторе_поверніться в договоре предусмотрено - 3 банковских дня. А в реалии? Я имею в виду налоги и зарплату - не задерживают?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 23:06

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

так есть такой банк или нету ? мне не хватает вирутальной карты монобанка, если бы вышел какой айбокс или еще какой я бы им пользовался ... Мне главное что бы карту курьером на работу привезли ибо отпрашиваться с работы в банк нету возможности
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 06:06

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  yama написав:так есть такой банк или нету ?
http://www.iboxbank.online/ua/oplata_platezhiv.html
И он уже никак не связан с monobank, кроме истории, — чуда не случилось.
MASolomko
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