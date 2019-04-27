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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 вер, 2018 22:27
Тарифи - це другорядне. Скажіть головне - чи будуть нові стікери з котами і суржиком!?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:18
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Без комментариев. Для истории.
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:26
В якому тарифному пакеті картки кошерні?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:46
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Квесторе_поверніться, тарифи
Из интересного ничего как и нет. Плюшек нет.
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:52
вже ні
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:53
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:06
как они проводят платежи юрлиц и физлиц?
Квесторе_поверніться в договоре предусмотрено - 3 банковских дня. А в реалии? Я имею в виду налоги и зарплату - не задерживают?
Додано: Суб 27 кві, 2019 23:06
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
так есть такой банк или нету ? мне не хватает вирутальной карты монобанка, если бы вышел какой айбокс или еще какой я бы им пользовался ... Мне главное что бы карту курьером на работу привезли ибо отпрашиваться с работы в банк нету возможности
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 28 кві, 2019 06:06
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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