Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:05
Терминалы просто шлак: половину купюр, только что выданных банкоматом, не принимают, мало того, что к прорези для купюр наклонятся надо, так ещё и не принятые купюры выплёвывает на пол, чтобы клиент ползал по полу и собирал их, пачку тоже не засунешь, играешься по одной купюре. Как можно было такое г-но ставить для приёма денег?
Число зверя - 9,99
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