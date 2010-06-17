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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.9 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:05

Терминалы просто шлак: половину купюр, только что выданных банкоматом, не принимают, мало того, что к прорези для купюр наклонятся надо, так ещё и не принятые купюры выплёвывает на пол, чтобы клиент ползал по полу и собирал их, пачку тоже не засунешь, играешься по одной купюре. Как можно было такое г-но ставить для приёма денег?
Число зверя - 9,99
Gas
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  #<1 ... 19202122
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