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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.9 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:05

Терминалы просто шлак: половину купюр, только что выданных банкоматом, не принимают, мало того, что к прорези для купюр наклонятся надо, так ещё и не принятые купюры выплёвывает на пол, чтобы клиент ползал по полу и собирал их, пачку тоже не засунешь, играешься по одной купюре. Как можно было такое г-но ставить для приёма денег?
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:46

в ИБ отвалились счета под депозит

в КЦ кура их нихт ферштейн - званите после выходных , мне на ваши % до понедельника , как и по вашей карте . Еще странно узнавала фин.номер . К чему бы это ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:23

После проблемы с депозитом , с карты тоже снять проблема - куры кудахчат до понедельника зась
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:29

  sens написав:в КЦ кура их нихт ферштейн - званите после выходных , мне на ваши % до понедельника , как и по вашей карте . Еще странно узнавала фин.номер . К чему бы это ?

Деньги с карты сегодня снял без проблем. До 15 тис. грн. в сутки.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:21

Криптовалютная биржа Binance подала документы в Айбокс Банк для открытия счета

Криптовалютная биржа Binance подала документы в Айбокс Банк для открытия счета. Об этом в соцсети facebook написал министр цифрового развития Михаил Федоров. "Сегодня стало известно, что Binance подала документы в Айбокс Банк для открытия счета. Это означает, что Айбокс Банк будет расчетным банком для криптовалютной площадки и стратегия для крипторинка от Минцифры не была простой заявлением", - написал он. Федоров в ноябре 2019 года сообщил о приходе в Украину Binance. Анатолий Дробот владеет 89,8178% акций банка. В июле прошлого года Агрокомбанк переименовался в Айбокс Банк.
https://www.stockworld.com.ua/ru/fintech/crypto/binance-podala-dokumienty-v-aiboks-bank-dlia-otkrytiia-schieta
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:38

Маладцы колхознички :)
Хай риплу продвигают для оплаты в общественном транспорте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:40

  clientage написав:Маладцы колхознички :)
Хай риплу продвигают для оплаты в общественном транспорте :)

Ріпла, туземун! Йууууухаааа!!! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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