Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:05
Терминалы просто шлак: половину купюр, только что выданных банкоматом, не принимают, мало того, что к прорези для купюр наклонятся надо, так ещё и не принятые купюры выплёвывает на пол, чтобы клиент ползал по полу и собирал их, пачку тоже не засунешь, играешься по одной купюре. Как можно было такое г-но ставить для приёма денег?
Число зверя - 9,99
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:46
в ИБ отвалились счета под депозит
в КЦ кура их нихт ферштейн - званите после выходных , мне на ваши % до понедельника , как и по вашей карте . Еще странно узнавала фин.номер . К чему бы это ?
никому не верю
Додано: Суб 29 чер, 2019 07:23
После проблемы с депозитом , с карты тоже снять проблема - куры кудахчат до понедельника зась
никому не верю
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:29
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:21
Криптовалютная биржа Binance подала документы в Айбокс Банк для открытия счета
Криптовалютная биржа Binance подала документы в Айбокс Банк для открытия счета. Об этом в соцсети facebook написал министр цифрового развития Михаил Федоров. "Сегодня стало известно, что Binance подала документы в Айбокс Банк для открытия счета. Это означает, что Айбокс Банк будет расчетным банком для криптовалютной площадки и стратегия для крипторинка от Минцифры не была простой заявлением", - написал он. Федоров в ноябре 2019 года сообщил о приходе в Украину Binance. Анатолий Дробот владеет 89,8178% акций банка. В июле прошлого года Агрокомбанк переименовался в Айбокс Банк.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:38
Маладцы колхознички
Хай риплу продвигают для оплаты в общественном транспорте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:59
clientage там какие то процы по депозитам из сладкого сна, это правда?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:01
Goodman, вполне может быть. Я года полтора у них в гостях не был. Нуна заскочить счета закрыть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:43
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
+50грн !
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:25
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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