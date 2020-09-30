RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:16

Частку Березовського в Айбокс Банку продають за борги
Фондова біржа ПФТС планує 17 березня продати акції Айбокс Банку, на які звернено стягнення.

Як з’ясував FinClub, підприємець Михайло Спектор через суд стягнув зі співвласника Айбокс Банку Євгенія Березовського 9,33 млн грн через несплачений борг у $265 тис.

Інвесторам запропонують 10 млн 376 тис. 500 шт. простих іменних акцій банку номінальною вартістю по 1,18 грн за кожну.

Сумарна номінальна вартість пакету Айбокс Банку становить 12,244 млн грн, але на торги його виставлять із 42-процентною знижкою – за 7,082 млн грн.

Аукціон запланований на 11 ранку, а сплатити гарантійний внесок, щоб взяти участь у аукціоні, можна до 15:00 16 березня.

Зараз статутний капітал Айбокс Банку становить 200,004 млн грн – він складається з 169,495 млн акцій.

Таким чином на аукціон виставлять 6,122% акцій банку.

Це частка міноритарного співвласника банку Євгена Березовського.

Євгеній Березовський відомий у минулому як власник мережі терміналів iBox. Він працював в Альфа-Банку, Ощадбанку і Дельта Банку (як раз перед його неплатоспроможністю). Потім його призначили головою правління Агрокомбанку (перейменований у Айбокс Банк), але НБУ це призначення не погодив, тому він став керуючим директором банку і його міноритарним акціонером (частка до 10% не вимагає погодження НБУ).

На поточний момент в системі виконавчого провадження є лише одне активне провадження в стадії «примусового виконання» стосовно Євгенія Березовського.

Провадження № 60886079 проти боржника відкрив приватний виконавець Микола Білоконь ще 13 грудня 2019 року на користь кредитора – Михайло Спектора.

Михайло Спектор, якого в ЗМІ пов’язували із VS Energy, в рамках судової справи № 752/16838/18 стягує з Євгенія Березовського борг за договором позики, який підтверджується розпискою від 11 травня 2016 року.

В ній йдеться, що Михайло Спектор передав Євгенію Березовському 7,307 млн грн – $290 тис. за офіційним курсом НБУ на день складання розписки – строком до 1 червня 2016 року, тобто на три тижні. Розпискою були встановлені санкції у 15% річних від простроченої суми боргу.

Відповідач через два роки – 5 червня 2018 року – повернув лише 699,78 тис. грн, що склало в еквіваленті $25 тис., залишок заборгованості становив $265 тис.

Тому Михайло Спектор подав в Голосіївський районний суд Києва, який 29 жовтня 2019 року вирішив стягнути з Євгена Березовського борг у сумі 7,14 млн грн, 15% річних у сумі 2,18 млн грн, судові витрати по сплаті судового збору, що разом складає 9,33 млн грн.

https://finclub.net/ua/news/chastku-berezovskoho-v-aiboks-banki-prodaiut-za-borhy.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12724
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7185 раз.
Подякували: 3358 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:30

Вкладчик1234
А как хорошо все начиналось...
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1937
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:08

...как на сегодня эта банка??? Есть смысл нести в него свои кровные ???
abc111
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:09

  abc111 написав:...как на сегодня эта банка??? Есть смысл нести в него свои кровные ???

А чо там у колхозничофф?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32505
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3806 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:03

  clientage написав:
  abc111 написав:...как на сегодня эта банка??? Есть смысл нести в него свои кровные ???

А чо там у колхозничофф?

viewtopic.php?p=5068147#p5068147
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4589
З нами з: 03.12.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans, omb і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1719, 1720, 1721
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17206 2400040
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 12:30
omb
Альфа-Банк 1 ... 8988, 8989, 8990
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89891 10577036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 12:30
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4328, 4329, 4330
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43295 5242340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 12:29
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20681)
01.10.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.